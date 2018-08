Husbrann i Brandbu – en person er funnet død

Det er funnet en død person i boligen som brant ned i Brandbu onsdag kveld.

Saken oppdateres.

(Hadeland.no): Nødetatene rykket onsdag ettermiddag ut på melding om boligbrann i Kjølvegen i Brandbu. Huset var fullstendig overtent da nødetatene kom til stedet. Politiet meldte om brannen like etter klokka 18.

Brannvesenet kom raskt i gang med slukking.

Les mer: Rundt 35 kyr brant inne i fjøsbrann

Hørte et smell



– Vi hørte et smell. Etter et par minutter så vi røyk, og etter cirka sju minutter var det full overtenning, sier Bjarne og Bente Berntsen til Hadeland. De bor et par hundre meter unna huset som brenner, og de kaller huset som brenner for ei hytte. Den skal etter hva Hadeland erfarer ha vært i bruk som bolig, og er under restaurering. En person savnet Identiteten til den omkomne er foreløpig ikke bekreftet. Huset var overtent ved brannvesenets ankomst onsdag kveld. – Personen som bor i huset er ikke gjort rede for, og vi mistenker at det er den personen, sier Hermansen. – Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Vi kan likevel ikke utelukke noe på nåværende tidspunkt, og arbeider derfor med flere hypoteser, sier lensmann ved Gran lensmannskontor, Geir Ballangrud Hermansen i pressemeldingen. Det vil være vakthold på stedet i natt, og det jobbes med å få gjennomført en obduksjon på Rettsmedisinsk institutt torsdag. – Vi vil få kriminalteknisk bistand, sier Hermansen til Hadeland. En person savnet Identiteten til den omkomne er foreløpig ikke bekreftet. Huset var overtent ved brannvesenets ankomst onsdag kveld. – Personen som bor i huset er ikke gjort rede for, og vi mistenker at det er den personen, sier Hermansen. – Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Vi kan likevel ikke utelukke noe på nåværende tidspunkt, og arbeider derfor med flere hypoteser, sier lensmann ved Gran lensmannskontor, Geir Ballangrud Hermansen i pressemeldingen. Det vil være vakthold på stedet i natt, og det jobbes med å få gjennomført en obduksjon på Rettsmedisinsk institutt torsdag. – Vi vil få kriminalteknisk bistand, sier Hermansen til Hadeland.

Død person funnet i boligen Boligen det gjelder er fullstendig utbrent. Det står igjen kun pipa på huset. Røykdykkere jobber i og rundt ruinene. Politiet opplyser at de klokka 18.30 ikke har kontroll på en person som bor i huset. Klokka 20.10 ankom bårebil fra Land begravelsesbyrå. Den reiste fra stedet klokka 20.45. Klokka 20.50 melder politiet i en pressemelding at en person er funnet død etter brannen. Der heter det at brannvesenet fant en død person inne i boligen klokka 18.30.

En person savnet



Identiteten til den omkomne er foreløpig ikke bekreftet. Huset var overtent ved brannvesenets ankomst onsdag kveld. – Personen som bor i huset er ikke gjort rede for, og vi mistenker at det er den personen, sier Hermansen. – Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Vi kan likevel ikke utelukke noe på nåværende tidspunkt, og arbeider derfor med flere hypoteser, sier lensmann ved Gran lensmannskontor, Geir Ballangrud Hermansen i pressemeldingen. Det vil være vakthold på stedet i natt, og det jobbes med å få gjennomført en obduksjon på Rettsmedisinsk institutt torsdag. – Vi vil få kriminalteknisk bistand, sier Hermansen til Hadeland.

Fullstendig avsperret

Politiet har sperret av området rundt huset, og slipper ikke folk inntil. Det gjelder både presse og publikum. Ved 19.30-tida utvides det avsperrede området.

Like etter klokka 19.30 ankom legevakten brannstedet.

Politi på stedet henviser til operasjonssentralen for svar på spørsmål rundt brannen. Innsatsleder sier til Hadeland klokka 20.15 at det vil bli sendt ut en pressemelding.

Ikke fare for spredning

En bonde kom med vannvogn for å hjelpe til med slokningsarbeidet. Nødetatene fryktet at brannen kunne spre seg til vegetasjon og kjøretøy i nærheten av huset, men like før klokken 19.00 opplyser politiet at brannvesenet har kontroll på brannen.

Befalsbilen og en brannbil reiste fra stedet ved 19.30-tida. Ifølge brann Innlandet skulle de sjekke ut melding på en automatisk brannalarm. Det skulle heldigvis vise seg å være falsk alarm. De kom tilbake ti minutter senere.

Les mer fra Hadeland.no her

Mest sett siste uken