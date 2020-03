HV-soldater skal vokte grenseovergangene

HV-soldatene får begrenset politimyndighet og kan dermed gjennomføre pågripelser, men de skal ikke bære våpen.

Forsvaret bekrefter at militære mannskaper er på plass ved grensen mot Sverige og at HV-soldater blir sendt til flere grenseoverganger, melder NTB.

Heimevernet sier til NRK at de første soldatene var på vei tirsdag kveld for å støtte politiet med kontroll ved grenseoverganger mot Sverige og Finland.

I en melding på Forsvaret.no heter det at Heimevernet avslutter støtten til Avinor og Ullensaker kommune på Oslo lufthavn i sin nåværende form og at oppdraget heretter er å bistå politiet med grensekontroll. Tirsdag kveld startet heimevernssoldater klargjøring for støtte til fem politidistrikt med grensekontroll ved svenskegrensen.

I helgen vedtok regjeringen at alle utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge skal bortvises på grensen som et tiltak for å hindre ytterligere spredning av koronaviruset.

HV-soldatene får begrenset politimyndighet og kan dermed gjennomføre pågripelser, men de skal ikke bære våpen. Til nå er 300 soldater innkalt til oppdraget som varer til 26. mars, melder NTB.