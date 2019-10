Hva du kan oppleve i en livsforlengende avdeling som tar seg av klager

Min venn vil helt sikkert være anonym, så la oss kalle ham Tom siden det er det han heter.

Vi skal til IKEA, denne møteplass for alle store og stressende begivenheter i livet som barnefødsel, bryllup og skilsmisse. IKEA er konstruert med en slags vei som snor seg gjennom varehuset, med bare en kjøreretning, som leder inn i en labyrint der du først som sist kan la alt håp fare om å slippe ut før tiden, men er dømt til å slepe deg frem kilometer etter kilometer før du når frelsen ved de selvbetjente kasseapparatene, og der den eneste trøst er en pølse med brød til nedsatt pris ved utgangen.

På IKEA har de dessuten en livsforlengende avdeling som tar seg av klager. De fleste som er godt kjent med himmel, helvete og en unbrakonøkkel, vet at sene og nervepirrende monteringstimer med noe som lett lar seg montere feil, ofte ender med en alvorlig tur til klageavdelingen på IKEA. Man vil der kunne møte en eldre herre med sorgtunge øyne, ikke ulikt en blodhund eller faren til Marve Fleksnes, hvis det er noen som husker ham. Det dreier seg om en utrolig tålmodig kar som har møtt det aller meste av raseri og frustrasjon som det er mulig å oppdrive i vårt land, og som derfor vet å si de riktige tingene i det helt avgjørende øyeblikk. Slike øyeblikk er det som man forstår mange av på IKEA.

Nå har det seg slik at Tom skulle montere et gigantisk garderobeskap i gangen. Bruksanvisningen anbefalte at Tom skulle montere skapet sammen med en annen person, men da det ikke var noen andre hjemme så valgte Tom å prøve å klare seg helt selv, slik jo de fleste nordmenn liker å gjøre. Vi er et stolt og selvstendig folkeferd som har bygget landet med våre egne hender, gjennom tusener av år. Hvis man ser tiden fra siste istid og frem til nå er et garderobeskap en bagatell, en meget liten utfordring, som det burde være lett å fikse. Det tenkte Tom. Så feil kan man ta.

Etter flere svette timer sto skapet nesten ferdig. Tom skulle bare dytte på plass en liten plast-dings innerst, oppe i høyre hjørnet av skapet. Tom måtte da gå inn i skapet, og da skjedde det utrolige at Toms fot braste rett gjennom bunnplaten slik at det ble et stort hull i denne. Et uhell komme sjelden alene og det som nå skjedde var at Tom mistet balansen og falt inne i skapet med stor kraft mot den høyre sideveggen slik at denne fikk en lei brekkskade, og da han skulle rette seg opp i fallet så ramlet mannen dessuten litt den andre veien. Dermed ble det skade også på den andre sideveggen.

Vi skal i ren barmhjertighet hoppe bukk over den samtalen som Tom og kona hadde litt senere på kvelden, men bare nøye oss med å fortelle at Tom i et anfall av selvinnsikt foreslo at kona skulle ta en tur på IKEA og forklare hva som hadde hendt. - - De vil sikkert være mer velvillige overfor en dame enn med meg, sa Tom.

Kona dro ut og møtte mannen på klageavdelingen. Du vet han med de utrolig sorgtunge øynene.

- Min mann kom i skade for å tråkke gjennom den platen som er i bunnen av garderobeskapet. Det ble et stort hull. Er det noe du kan gjøre med det?

- Ja, jeg kan gå og finne fram en ny bunnplate. Det er greit.

- Så fint, men nå skal du høre at han var uheldig og brakk den høyre sideveggen i skapet også.

Mannen i klageavdelingen sukker tungt, men sier etter litt betenkningstid at det får gå, han skal plukke med seg en ny sidevegg også.

- Du, det er bare en ting til. Mannen min brakk også den andre sideveggen.

Nå blir det en lengre pause. Det er åpenbart at det som nå kommer, koster det litt å si med rolig røst.

- OK, jeg får gå og hente frem et helt nytt skap.