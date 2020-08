Det er nesten ikke til å tro: I dag måtte kommuneoverlegen i Tromsø overta det medisinske ansvaret på korona-rammede MS Roald Amundsen. Så ba hun de to skipslegene om å gå til lugarene sine.

Avgjørelsen er i seg selv dramatisk. Å «fristille» medisinsk personale på et skip er ikke hverdagskost.

Bakgrunnen er at kommuneoverlegen og medisinsk personell fra Universitetssykehuset i Nord-Norge gikk om bord i skipet i går. Her ble det blant annet avdekket flere «utfordringer» med kjøkkenet.

FRITATT FOR ANSVAR: Skipslegene om bord på MS Roald Amundsen ble i dag fratatt det medisinske ansvaret ombord. Og ledelsen ser ut til å ha rømt under dekk. Foto: Torgrim Rath Olsen (Nordlys)

Verre var det at flere av mannskapet i flere perioder oppholdt seg i samme rom og minglet med hverandre mens de ventet på testresultatene.

Dermed kan de ha smittet hverandre etter at prøvene ble gjort, slik at alle nå må testes på nytt.

Men det som virkelig forteller noe om klimaet om bord, er at skipslegene ombord fra i dag er «fritatt» for alle sine oppgaver. De må nå oppholde seg på sine lugarer, i likhet med passasjerene og resten av mannskapet, og får ikke lov til å utføre medisinske tjenester.

På spørsmål om ikke dette er dramatisk, sa kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen på pressekonferansen i Tromsø i dag:

- Ja, du kan si at det kan oppleves dramatisk, men det er slik vi har måttet gjøre det.

Den direkte årsaken er «problemer med å få på plass klare avtaler om rutiner for klinisk observasjon av besetningen om bord».

De har altså begynt å krangle med myndighetene om hvordan ting skal gjøres. Eller for å sitere kommuneoverlegen på mer forsiktig kommunebyråkrat-språk:

- Vi har erfart at vi ikke får til et samarbeid som vi oppfatter som forsvarlig.

Og da er det vi må spørre: Hva er det Hurtigruten ikke forstår?

Forstår de ikke at vi står midt oppe i en verdensomspennende pandemi? Forstår de ikke, etter en uke med mediefokus og aktiv selvskading på eget omdømme, at de må samarbeide med norske myndigheter? Forstår de ikke at de må følge norske regler når de ligger til kai i Tromsø?

Les også: Politiet i gang med avhør av mannskapet på Hurtigruten

I en kommentar tidligere denne uka ga jeg delvis PR-folkene rundt konsernsjef Daniel Skjeldam skylda for hans oppsiktsvekkende opptreden på Dagsrevyen mandag. Men dette går jo direkte på ham personlig:

GIKK OM BORD: Personell iført fullt smittevernutstyr går om bord på MS Roald Amudsen sent onsdag ettermiddag. Foto: Marius Medby Foto: Marius Medby, Nordlys

For dette kan bare forklares på to sannsynlige måter:

1) Enten har toppsjefen fremdeles ikke kontroll på de folkene nedover i systemet som han delvis (og kanskje rettmessig) la skylda på tidligere i uka.

2) Eller så synes han fremdeles at å krangle med myndighetene er helt greit.

Les også: Nei, du tar ikke ansvar når du skyver ansvaret nedover

Jeg ville trodd at når konsernsjefen i Hurtigruten tidligere i uka «la seg flat», og ville framstå i Dagsrevyen som «grenseløst ærlig», og «fullstendig transparent» - så ville han i alle fall forsøke å følge opp med handling etterpå.

I stedet har han gitt mannskapet munnkurv, og selv vært fullstendig fraværende.

Avisa Nordlys hadde i går en artikkel med tittelen: Her er spørsmålene Hurtigruten nekter å svare på. De lister opp 25 spørsmål, men glemte det mest grunnleggende:

Hvor er egentlig hurtigrute-sjefen?

Som politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys påpekte i TV 2 tidligere i dag: Han er ihvertfall ikke på hurtigrutekaia i Tromsø.