Hva er riksrettssaken mot Donald Trump?

Nettavisen forklarer: Hva er en riksrett? Hva er Trump tiltalt for? Hvem er dommer, aktor, jury og forsvarer? Har Trump møteplikt i sin egen riksrettssak?

Riksrettssaken mot USAs president Donald Trump ble formelt åpnet i Senatet 16. januar, da tiltalen mot president Trump ble opplest.

Rettsforhandlingene starter tirsdag kveld klokken 19.00 (norsk tid) 21. januar.

Nettavisen følger riksrettssaken direkte:

Nyhetsstudio: Riksrettssaken mot Donald Trump

Sittende amerikanske presidenter kan i henhold til loven ikke tiltales for forbrytelser i det vanlige rettsapparatet.

Nasjonalforsamlingen kan imidlertid stille en president for riksrett dersom de mener han eller hun har brutt loven eller gjort seg skyldig i alvorlig maktmisbruk. I ytterste konsekvens kan presidenten bli avsatt i riksrettsprosessen.

Donald Trump er den tredje presidenten i amerikansk historie som stilles for riksrett. Ingen har hittil blitt fradømt presidentembetet.

Hva er en riksrett?

* Amerikansk riksrett er en politisk prosess med juridisk innpakning som føres av den amerikanske Kongressens to kamre - Representantenes hus og Senatet.

* Riksretten, som altså er en domstolaktig prosess, har i oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, ministre, dommere og presidenter.

* Det er Representantenes hus som i henhold til Grunnloven skal ta ut og vedta tiltale mot en offentlig representant, inkludert presidenten, som har begått «forræderi, bestikkelse eller andre alvorlige kriminelle handlinger eller forseelser».

* Det kreves simpelt flertall i Representantenes hus for å ta ut tiltalen. Tiltalepunktene sendes videre til Senatet.

* Riksrettprosessen avsluttes i Senatet, hvor de hundre senatorene fungerer som en slags jury/dommer.

* Presidenten blir avsatt dersom ett eller flere tiltalepunkter blir vedtatt med to-tredjedels flertall i Senatet. Republikanerne har 53 av de 100 setene i Senatet. Det er ingen ankemuligheter.

* Presidenten kan i teorien bli gjenvalgt som president selv om han/hun blir avsatt.

Les mer her: Kan Trump bli avsatt og likevel bli gjenvalgt?

Hva er Trump tiltalt for?

* Trump er tiltalt for «high crimes and misdemeanors». Tiltalepunktene dreier seg om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid. Enkelt forklart er Trump anklaget for å ha forsøkt å få en fremmed makt til å blande seg inn i presidentvalget.

Bakgrunnen er at Trump angivelig forøkte å presse Ukraina til å starte en etterforskning som ville involvert Joe Biden, som forsøker å bli Demokratenes kandidat i presidentvalget til høsten.

USA-ekspert Hilmar Mjelde, som er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, har vært behjelpelig med å forklare nøyaktig hva president Trump er tiltalt for:

Trump er stilt for riksrett for to overtramp:

1) Maktmisbruk. - Det er det som ligger i den vage formuleringen «high crimes and misdemeanors ». Anklagen er at president Trump i sin telefonsamtale med Ukrainas president i sommer brukte statens ressurser og interesser for egen politisk vinning, sier Mjelde.

2) Obstruksjon av Kongressen: - Det vil si at Trump er anklaget for å ha forhindret Kongressens arbeid ved å nekte medarbeiderne sine å samarbeide med Kongressen i riksrettsundersøkelsen, sier Mjelde.

Hvem er dommer, jury og aktor i riksrettssaken?

* USAs høyesterettsjustitiarius John Roberts er «dommer» i riksrettssaken. Han skal sørge for at prosessen går riktig for seg og at lover og regler blir fulgt.

* Demokraten Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus, er hovedaktor. Schiff og seks andre representanter fra Representantenes hus utgjør «påtalemyndigheten» i riksrettssaken mot Trump.

* De hundre senatorene fungerer som en slags jury, ettersom de skal avgjøre hvorvidt presidenten blir avsatt eller frifunnet.

Riksrettstiltalen ble vedtatt med flertall i desember i fjor i Representantenes hus, hvor Demokratene har flertall. Det er ventet at Trump vil bli frikjent i Senatet, hvor hans parti, Republikanerne, har flertall.

* Hva skjer videre i riksrettsprosessen?

- Løpet videre er ikke endelig fastlagt. Men det hele begynner for alvor på tirsdag (21. januar red.anm.). Per nå ser det ut til at det blir åpningsuttalelser fra begge sider (aktorat og forsvar), og avstemning om vitner skal innkalles. Dette er til syvende og sist opp til majoritetsleder Mitch McConnell (Republikaner), sier Mjelde.

* Hvem representerer Trump i selve riksrettsprosessen?

- Et sett av toppjurister fra Trump-administrasjonen, med litt ulik type formell forbindelse til Det hvite hus og Trump selv, sier Mjelde.

Mjelde sier at både Alan «The Dersh» Derschowitz og Ken Starr er med i forsvarsteamet til Trump. Starr er kjent som spesialetterforsker i forbindelse med Clinton-Lewinsky-saken.

- Derschowitz er Harvard-professor og kanskje USAs største kjendisjurist. Det er verdt å poengtere at Trump vil ha folk som er gode på TV. Og det er både Dershowitz og Starr - de er veldig faglig dyktige og meritterte og svært effektive på TV, sier han.

- Men Trump live-tvitrer hele rettsaken. Det er vel så viktig. Slik mobiliserer han folkeviljen til en viss grad bak seg. Det er dem senatsjuryen ser til når de skal stemme over å avsette Trump eller ei, sier Mjelde.

* Er Trump på et eller annet tidspunkt pliktig å møte opp selv, i så fall når?

- Nei, men han har lov til det. Som likestilt statsgren kan han ikke tvinges av Kongressen til det (av samme grunn kunne han nekte medarbeidere å vitne).

- Det ville vært russisk rullet å slippe showmannen Trump selv til. Han har ikke full innsikt i sine egne fullmakter, og neppe over sakens detaljer heller, sier Mjelde.

* Hvor lenge tror man at riksrettssaken vil vare?

- Ikke godt å si. Noen uker minimum, må vi regne med. Saken mot Andrew Johnson varte omtrent to måneder, saken mot Clinton en måneds tid, sier Mjelde.

Har andre presidenter blitt stilt for riksrett?

* Trump er den tredje presidenten i amerikansk historie som er blitt stilt for riksrett av Representantenes hus.

* Bill Clinton ble frifunnet i Senatet i 1999 for anklager om mened i forbindelse med Monica Lewinsky-forholdet.

* President Andrew Johnson ble frifunnet i USAs aller første riksrettssak i 1868.

* Richard Nixon valgte selv å trekke seg før Representantenes hus tok ut tiltale mot ham i Watergate-skandalen i 1974.