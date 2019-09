Hva f... feiler det deg, Fred Heggen?

- Vær så snill og lytt til meg, til oss, til alle mammaer og pappaer som jobber ræva av oss for å få hjelp til barna våre, skriver en alenemor som reagerer skarpt på Fred Heggens kommentar om Greta Tunberg.

Av Hild Frøy Gravningen, alenemor til tre, som selv har barn med spesielle behov. Kommentaren ble først publisert på forfatterens blogg Superheltmamma, og er gjengitt med tillatelse.

Kjære Fred Heggen.

Eller, kjære er kanskje å ta i litt. Men pytt pytt. Det får stå til. Jeg vil iallfall prøve å få din oppmerksomhet, du er jo psykiater, overlege i psykiatri faktisk, så du burde ha god trening i å lytte.

Så, vær så snill å lytt til meg, til oss, til alle oss mammaer (og pappaer) som jobber ræva av oss for å få hjelp til barna våre. Lytt til oss, som sitter å griner i foreldresamtaler hos BUP, hos Glenne, på sykehusene. Lytt til oss for f..., for vi har faktisk en god del lærdom å gi deg. Iallfall dersom vi skal ta din nylige kronikk om Greta Thunberg i Nettavisen, for god fisk.

Munchausen by proxy

Du, som overlege, psykiater, godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi. Utdannet i rettspsykiatri og underviser i voldsrisikovurdering, BURDE, jeg velger å utdype burde, ha kunnskap nok til å IKKE skrive åpenlyst på en landsdekkende nettavis, at vi, vi foreldre som velger å dra barna våre med til utredning lider av Munchausens syndrom by proxy. Hva f... feiler det deg??!!??

Hva er det egentlig du tror om oss, om barna våre?? Skulle ikke du egentlig være psykiater? Skulle ikke du egentlig ha hjulpet? Skulle ikke du egentlig lytte? Er ikke det på en måte jobb-beskrivelsen din?

Hild Frøya Gravningen er alenemor til tre, og skriver bloggen Superheltmamma Foto: privat

Jada, jeg vet at du skriver om boken som mammaen til klimaaktivist Greta Thunberg har skrevet “ Huset Brenner“. Men, som psykiater MÅ du også skjønne, at denne kronikken treffer oss andre ganske hardt under beltestedet også. Den treffes oss foreldre som jobber dag og natt for å gi barna våre adekvat hjelp, hjelp på skolen, hjelp i fritiden, hjelp til å takle et liv, som er så vanskelig, at de nesten bukker helt under.

At vi nesten bukker helt under. Er du klar over, kan du virkelig si, med handa på hjertet, at du faktisk er klar over hva vi går igjennom i hverdagen? Hvordan vi multitasker for å ta vare på både barnet og deres søsken, hvordan vi er så trøtte på kvelden at vi omtrent ikke husker at vi hang opp den siste vaska? Er du klar over det?

Høy på seg selv

Malena Ernman er ingen forfatter, og boken bærer da også preg av det. Erman er imidlertid full av seg selv, og bedriver selvskryt over en lav sko. Hun fremstiller seg selv som en særdeles begavet sangerinne, som synger opera i det ene øyeblikket, og vinner Melodi Grand Prix i det neste.

Så, du mener altså at Malena er høy på seg selv? Beklager å måtte si det, men utfra din kronikk (som jeg har lest både to og ti ganger), så tror jeg, jeg bare tror, at det muligens er du som er høy på deg selv.

Det at du som psykiater i det hele tatt kan få deg til å skrive slike ting, og at en avis som Nettavisen (som forhåpentligvis ønsker å bli tatt som en seriøs aktør i medieverden), gir dette vrøvlet spalteplass, er skremmende. Det vitner virkelig om at verden er på full fart i TOTALT gal retning. Full skjerpings, begge to.

Den mammaen vil du aldri finne

Mor er selvfølgelig strålende fornøyd, og det er kanskje det viktigste i denne prosessen. Nå kan nemlig Beatas sinne og vanskelige atferd forklares som et utslag av hennes nevropsykiatriske lidelser, hevder du.

Har du noen gang, i lys av din stilling som psykiater, satt en diagnose på et barn? Har du noengang sittet og sett en mamma i øynene, og fortalt at barnet hennes har ADHD, Asperger eller lettere psykisk utviklingshemming? Har du sittet der og sett inn i øynene på den mammaen, og sett at hele hennes verden, alle hennes fremtidsutsikter, alle hennes drømmer for barnet sitt, faller totalt sammen?

Har du sett det? Strålende fornøyd? Vis meg den mammaen, som er strålende fornøyd med å få livet snudd på hodet, vis meg den mammaen, og jeg skal tro deg. Men, jeg kan love deg, hun finnes ikke. Uansett hvor hardt du leter, du kommer aldri til å finne henne.

Den omstridte boken om Greta Thunberg, skrevet av moren.

Skamløst, smakløst og full av avsporinger

I boken opererer hun skråsikkert med tvilsomme, nevropsykiatriske diagnoser. Den samme skråsikkerheten er til stede når hun omtaler de klimautfordringene hun mener verden står overfor. Og hun gjør dette fullstendig skamløst, skriver du.

Skamløst? Ok, jeg skal ikke spore helt av her. Men, jeg bare MÅ få lov til å kommentere denne her. Er det diagnosene eller klimakrisen du er uenig i? For her sporer du totalt av, dette er en helt annen debatt. Eller? Ikke bare skriker du ut om en fortvilet mor og hennes engasjerte datter, som kanskje etter mye vansker på skolen og i oppveksten, endelig har funnet sin vei i livet.

Men du spytter også på dine psykolog- og psykiaterkolleger, som har satt disse diagnosene, på disse to jentene. Du sier egentlig rett ut, at du vet best, alle de andre leverer bare bestillingsverk. Det er både ganske skråsikkert og rimelig skamløst.

Vi trenger hverandre

Dommedagsprofeten Greta Thunberg får derfor fortsette å skremme verden. Sirkuset lever i beste velgående, skriver du.

Jo lenger ned i kronikken din jeg kommer, jo flere spadetak tar du ned i det hullet du har sittet og gravd deg siden du startet å skrive. Du er psykiater, for f... - iallfall på papiret. Du stiller så mange rare spørsmål, sporer av gang på gang, og later ikke til å skjønne, at i et samfunn som vårt, så er vi mammaer, som har skrivekunnskaper og skrivelyst, nødt, pukka nødt til å skrive, for vi trenger å bli hørt.

Ikke på grunn av det du hevet over enhver tvil hevder at vi har, nemlig Munchausen by proxy. Men, på grunn av at vi vil få våre historier ut, både for å hjelpe andre, for å vise at barna våre slettes ikke er dumme, for å vise at de kan, til tross for utfordringer og vansker.

Men, kanskje mest av alt, for å overdøve sånne som deg:

Såkalte psykologer og psykiatere, uten et snev av medfølelse, empati eller forståelse for andre menneskers daglige kamp. Eksperter som uttaler seg om ting de absolutt ikke er eksperter på.