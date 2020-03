Hva gjør du når fastlegen er syk?

Sjefen for fastlegene sier at ikke alt haster like mye, nå som vi er i en unntakstilstand.

«Nødnumre må kun brukes av personer som er akutt syke. Hold deg hjemme hvis du er syk. Ring fastlegen hvis du har behov for hjelp fra lege,» står det på hjemmesiden til Helsenorge.no



- Men -hva gjør du når fastlegekontoret er stengt fordi legene i er i korona-karantene?

- Ingen klarer å drive et fastlegekontor uten tilstrekkelig helsepersonell, men det er kommunens ansvar å sørge for at du får nødvendig helsehjelp, sier leder av Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, til Nettavisen.

Les også: - Hva skjedde med Debatten på NRK i kveld?

En pasient Nettavisen har snakket med fikk denne beskjeden:

«Ditt lokalmedisinske senter er stengt inntil videre grunnet karantene. Har du avtalt time denne uken blir du kontaktet. Ny beskjed følger».

- Vent, vær raus og romslig

- Skal vedkommende bare sitte rolig i båten og vente?

- Ja, nå er vi i en unntakstilstand, hvor vi alle må være rause og romslige, men de fleste fastlegene etterstreber å være operative, sier Tangen – og sier teknikken bistår dem vel:

- Snart kan alle fastleger i Norge tilby videokonsultasjoner. For noen er ikke det godt nok fordi man trenger en fysisk undersøkelse og da må lokale ordninger ivareta det.

- Det er viktig at vi klarer å ivareta alle – ikke bare korona-pasienter, og det skal vi klare. Det må befolkningen stole på. Øyeblikkelig hjelp vil alltid bli prioritert.

Tangen har vært fastlege og legevaktlege på Tynset i 20 år og er spesialist i allmennmedisin.

Les også: Folkehelseinstituttet: - Koronaviruset er absolutt ingen pest

- Hamstrings er ikke viktig nå

Hun har ikke oversikt over hvor mange fastlegekontor som må stenge i disse dager.

- Men hver dag gir vi gode råd til leger som ønsker å gi et best mulig tilbud.

- Et annet eksempel: En pasient med hamstringsskade møtte stengt fastlegekontor, fikk snakke med legen via e-konsultasjon og siden legen ikke kunne foreta en fysisk undersøkelse på grunn av karantene, henviste til skadelegevakten. Er det ok?

- Ja, vi vil måtte prioritere liv og helse i disse tider, og da vil eksempelet ditt – med en muskel- og skjelettskade - naturlig nok ikke være så viktig å behandle raskt.

Noen har funnet frem krittet på Adamstuen i Oslo. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Mange tiltak er iverksatt

- Hvordan synes du fastlegeordninger fungerer per i dag?

- Veldig bra, jeg synes fastlegene har utvist stor fleksibilitet og vilje til å raskt omstille seg og finne gode løsninger, sier hun.

- Hvilke løsninger sikter du til?

- Jeg tenker på tiltak som video-konsultasjoner og elektronisk konsultasjon via Helsenorge-appen. Mange kommuner har opprettet egne luftveissmitte-poliklinikker og «koronatelefon-tjeneste».

- Tirsdag gikk vi også ut med «koronasjekken», som vil avlaste noe av all pågangen.

- Utsettelse på førerkort-fornyelse

Tangen støtter helsemyndighetene:

- Vi har blant annet fått utsettelse på fornyelse av mange vanlige typer attester, som førerkort. Nå er det viktig med et godt samarbeid, slik at vi sammen finner gode løsninger, avslutter hun.