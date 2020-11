Hva med din egen millionlønn, Inga Marte?

Byråd for osloskolen, Inga Marte Thorkildsen (SV), er oppgitt over at direktørene i hennes etat har for høy lønn. Sjøl tjener hun 1.269.066 kroner i året.

Direktørene blir flere i osloskolen. Og de tjener stadig bedre. «Forskjells-Norge» i hovedstadens skoleverk har skutt fart under Inga Marte Thorkildsens ledelse. Gjennomsnittslønna for direktørene i osloskolen er 1,1 million. Seinest i august fikk noen av dem en lønnsøkning på 14 prosent.

Begynnerlønna for en lektor er 514.600 kroner. Med seks års ansiennitet, er lønna økt til 537.400. Med bare fem års ansiennitet som skolebyråd, tjener altså Inga Marte Torkildsen to og en halv gang så mye som en lektor med fem års ansiennitet. Både byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og ordfører Marianne Borgen (SV) tjener det samme som regjeringsmedlemmene: 1.410.073 kroner i året.

Byråd Thorkildsen kritiserer lønnsutviklinga i direktørsjiktet, men understreker at hun «tar ansvar». Skjønner hun virkelig ikke at hun kaster stein i glasshus? Inga Marte Thorkildsen skryter over at hun nå har fått på plass en ordning der fagforeningene skal ha en slags vetorett når lønningene til direktørene skal fastsettes.

Når får fagforeningene vetorett i spørsmålet om Inge Marte Thorkildsens lønn?

Lønnsnivået til topp-politikerne i Arbeiderpartiet og SV er en verkebyll. De skyr saken som pesten når noen bringer den på bane - og dette gjelder veldig mange av dem som befinner seg i det sjiktet som til daglig snakker aller høyest om «å få ned ulikhetene». LO-leder Hans-Christian Gabrielsen kan glede seg over en årsinntekt på 1.415.563, fem tusen mer enn de som sitter rundt kongens bord.

LO-toppene og lederne i SV og Arbeiderpartiet snakker på inn- og utpust om «å få ned forskjellene», og elsker å snakke ned de «superrike». De forstår åpenbart ikke dette enkle faktum: For folk flest, som tjener rundt regna 500.000 kroner i året, er folk som tjener tre ganger så mye de daglige representantene for de «superrike»!

Kort sagt: Folk flest gir blanke blaffen i om Kjell-Inge Røkke har en formue på 20 eller 50 milliarder. Men de forstår ikke, og syns det er dypt urettferdig, at «deres tillitsvalgte» - om det er i politikken eller i fagbevegelsen – tilsynelatende lever godt (!) med å tilhøre lønnseliten.

Millionærene i Oslo rådhus – og for så vidt i landets øvrige rådhus – henviser alltid til at det er en «uavhengig lønnskommisjon» som bestemmer lønna. Dette er en behendig ansvarsfraskrivelse. Sannheten er at de kan gjøre om på dette systemet, rett og slett ved å fremme et enkelt forslag.

Raymond Johansen, Marianne Borgen og Inga Marte Torkildsen kan når som helst gå på talerstolen i Oslo bystyre å foreslå at lønna deres halveres. I dette spørsmålet ville de ha et bombesikkert flertall; støttepartiet Rødt stemmer konsekvent for å senke politikerlønningene.

Det samme i LO: Hvis Hans-Christian Gabrielsen gikk på talerstolen under neste kongress og foreslo at lønna hans skulle halveres, så ville han få forslaget vedtatt med akklamasjon!

Jeg veit at dette er som å bore i ei visdomstann uten bedøvelse. Men når det ikke skjer noe, må noen fortsette torturen.

Hvis fagforeningslederne og politikerne på venstresida skal ha noen som helst troverdighet i kampen for «å få ned ulikhetene», må de begynne med å spørre sitt eget speilbilde: «Inga Marte: Hvorfor tjener du 700.000 mer enn en lektor?»