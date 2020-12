Hva om vi tok Espen Eckbo på alvor, og inkluderte alle nordmenn i norsk humor?

Ho ho! Nå er også Espen Eckbo arkivert og kategorisert som rasist. Fra før har vi Tore Sagen, for ikke å snakke om Shabana Rehman og Zaid Ali og elevene på Stovner videregående skole.

Julekalenderen «Nissene over skog og hei» på TVNorge, skapt av komiker Espen Eckbo og Kristian Ødegård for snart ti år siden, blir tatt av skjermen etter beskyldninger om rasisme og «blackface».

Bakgrunnen er figuren «Ernst Øyvind», en mørkhudet sørlending som spilles av Espen Eckbo selv. Også tidligere har Eckbo fått kritikk for figuren. Da sa han at han hadde laget omtrent 100 andre, norske stereotypiske figurer, og lurte på hvordan han kunne inkludere alle typer nordmenn.

Hva om vi tok Espen Eckbo på alvor? Hva om vi tok ham i beste mening, i ønsket om å inkludere alle i norsk humor?

Jeg skal komme tilbake til det. Først til den nokså forferdelige bakgrunnen for selve begrepet «blackface»:

Tradisjonen er ikke festlig i det hele tatt. Den oppsto på 1600-tallet, og var særlig populær på 1800-tallet i USA og Storbritannia, med såkalte minstrel-shows - omreisende trupper som blant annet malte seg i fjeset og gjorde narr av de dumme slavene.

Blackface ble også brukt i en rekke filmer, som blant annet hyllet Ku Klux Klan. Dette er viktig å huske på, før vi altfor lett idiotforklarer reaksjonene.

Blackface har nemlig slett ikke vært uskyldig moro, men henviser direkte til slavetiden. Derfor er det ikke rart at enkelte reagerer intuitivt med ubehag når fenomenet dukker opp.

Det er derfor heller ikke så rart at noen blir narret til å reagere når noen hevder at det dukker opp, kanskje helt ubegrunnet - og uten å sjekke særlig mye selv.

Det tydeligste eksempelet på det siste er Stovner-revyen, der mørke elever ble hengt ut som rasister fordi de gjorde narr av hvite politifolk som smurte skokrem i fjeset for liksom å gli inn i miljøet.

Dermed ble selvsagt også manusforfatterne Shabana Rehman og Zaid Ali stemplet som rasister av aktivistene. Ingen tanke på hvem som var avsender. Eller hvem som ble gjort narr av. Ingen sans for kontekst.

Som det heller ikke var da Tore Sagen i Radioresepsjonen fikk rasist-stemplet, selv om hans tydelige intensjon var å gjøre narr av rasistene.

Heller ikke Instagram-kontoen @rasisme.i.norge har sans for kontekst eller sammenheng, med sin nå vellykkede kampanje mot Eckbos julenisser. For som det heter herfra: blackface is blackface is blackface.

Så til Espen Eckbos uttalte poeng - i alle fall hans uttalte intensjon, om vi altså ikke tar ham i verste mening. For det går faktisk an å snu på det:

Det går an å si at du er ikke virkelig inkludert i fellesskapet og tatt inn i varmen, før du kan tulles med på lik linje med andre.

Det Eckbo har gjort, er å skape en figur vi kjenner alle sammen, i ulike varianter:

En treig sørlending, bak kassa i en videobutikk, uten særlig peiling på film, lat og giddalaus, uten humor, med mørk hud. Vi kunne altså følt oss krenket på vegne av treige sørlendinger, kunnskapsløse butikkansatte, folk uten humor, eller generelt late.

I stedet går kritikerne rett på hudfargen. Noen vil dermed fristes til å si at det er de som er de virkelige rasistene. Det er å ta for hardt i. Men det går i alle fall an å si at de er i overkant opptatt av hudfarge.

Og at de står i fare for å gjøre hudfarge til et langt viktigere parameter i det norske samfunnet enn det vitterlig er.

For vi er ganske langt unna amerikanske tilstander her i landet. Og enda lenger fra slavetidens Amerika. Vi har allerede lenge hatt mørke statsråder, og det mangler ikke folk i ledende eller framskutte posisjoner på andre felt heller.

Og konsekvensen av renhetskravet er jo ganske omfattende: Bare mørke kan tulle med mørke. Bare homoer kan tulle med homoer. Og bare nordlendinger kan karikere nordlendinger.

Men vi kan gå lenger:

For heller ikke mørke komikere bør lage mørke tulle-karakterer. I så fall må de bare ha positive egenskaper, ingen negative. De må for all del ikke være late, eller griske, eller forbryterske. For da henger de ut en minoritet, og gud forby - da henger de ut sine egne. Det fins sterkt negative karakteristikker for slike også.

Dermed er vi igjen tilbake til den dyrebare ytringsfriheten, nå til ytringsrommet for komikere og satirikere - som nå blir ytterligere redde for å støte eller krenke noen. Og det er alvorlig. For hvis vi ikke kan tulle med hverandre, har vi også større problemer med å snakke med hverandre.

Men jeg vil også peke på at overdrevne reaksjoner mot humorprogrammer også kan sette selve arbeidet mot rasisme i vanry. Fordi de bagatelliserer og trekker oppmerksomheten bort fra den virkelige rasismen. Den som finnes i arbeidslivet, på boligmarkedet, og i utelivet.

Den som likevel tar kaka med «doublespeech» eller nyspråk i dag, er kommunikasjonsirektør Hanne McBride i Discovery/Dplay/TVNorge.

For samtidig som hun tar julenissene av skjermen, åpenbart i kommersiell redsel for å miste seere, klarer hun altså å si følgende til Dagbladet i dag:

«Det er viktig at humoren skal kunne være grenseløs og at humor som virkemiddel er utrolig sterkt også i samfunnsdebatten. Vi ønsker at ytringsrommet til komikerne skal ivaretas, og at intensjonene hensyntas. Det er også viktig at enkeltstående grupper ikke skal være premissleverandør for hvilke tema komikere skal kunne boltre seg i.»

Javel. Neivel. Særlig.

