Hva sa Bahareh til Per i forkant av «Farmen kjendis»?

Er det virkelig en nyhet, hva Bahareh sa til kjæresten Per Sandberg før han logga inn på «Farmen kjendis»-gården?

Jeg er ivrig fan av TV 2 Nyhetskanalen; det desidert viktigste tilskuddet til seriøs nyhetsdekning i riksdekkende media de siste åra. Via såkalte trailere – reklame for program på hovedkanalen TV 2 – får jeg en viss innsikt i TV 2-universet.

Dette universet er for meg totalt fremmed.

I dag, lørdag 25. mai, våkner jeg til to programledere i Nyhetskanalen som snakker om at «castingen til Farmen kjendis er god». Innimellom nyhetsoppdateringene serveres jeg trailere for kommende program i TV 2.

I dag handler det altså om at vi på tv2.no kan få innsyn i konversasjonen mellom Per Sandberg og hans kjæreste Bahareh. Videre at dommerne i «Farmen kjendis» skal møte «gjengen fra ‘Tid for hjem’» til dyst i et slags underholdningsprogram.

Det hele toppes med et innslag om at en nordmann har kommet til semifinalen i «Skal vi danse» - i Italia!

Altså – hvor mange idiotiske «nyheter» skal vi som er interessert i ordentlige nyheter fôres med? TV 2-universet er fylt av kjendiser jeg knapt har hørt om. Aller nederst på lista kommer «God kveld Norge», som ifølge trailerne så godt som utelukkende er fylt av innslag om personer som er «kjent» - fordi de har opptrådt i et reality-program på TV 2.

Jeg håper jeg ikke er kjent for å være et alvorstungt hengehue, og jeg mener ikke å ta underholdninga fra folk som liker å se såkalte kjendiser konkurrere i øvelser de overhodet ikke behersker – som de gjør i «Farmen kjendis». Jeg skjønner bare ikke at noen syns det er underholdende å se Per Sandberg kaste øks mot en blink – dette helt uavhengig av at det meste Sandberg sier jo har komikkens skjær over seg.

Har TV 2 gjort en undersøkelse om hvor mange som ser Nyhetskanalen, som også er interessert i hvem som er med i «Farmen kjendis»?

Jeg lurer på hva de tenker, alle de flinke programlederne/nyhetsankrene i Nyhetskanalen. Kjetil Iden, Cathrine Fossum, Arill Riise, Morten Sandøy, Elin Ludvigsen, Marte Lundgaard, Rune Kjos, Øyvind Brigg.

Jeg skjønner at Nyhetskanalen finansieres av tulleprogram som «Farmen kjendis». Men jeg skulle gjerne vært flue på veggen under et morgenmøte i Nyhetskanalens redaksjon. Det må da være noen som finner det noe underlig at de, som seriøse nyhetsformidlere, hver halvtime skal promotere fullstendig tanketomme program?

I skrivende stund er «Farmen kjendis» gjenstand for et lengre innslag i den utmerkede programposten «Avisrunden» i Nyhetskanalen. Således blir jeg informert om at Gunilla «Hollywood-frue» Persson er blant deltakerne i årets utgave av «Farmen kjendis»! Stopp pressen!

Med dette skylder jeg å gjøre oppmerksom på at TV 2s nyhetsanker på idrettsfronten Fin Gnatt og toppidrettsutøveren Marco Elsafadi gjorde «Avisrunden» til en opplysende halvtime.

Men det var alt dette andre tøvet, da. På vegne av vanvittig mange – AR.