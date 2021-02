Hva sier egentlig FHIs beregninger av vaksinestrategi?

FHI har tro på strategien som Raymond Johansen ønsker, men har ikke regnet på den.

Det har de siste ukene vært en høylytt diskusjon om man bør prioritere vaksiner til områder med mye smitte, eller om vaksinene skal fordeles jevnt i hele landet ut fra risikogrupper.

Med Oslos byrådsleder Raymond Johansen i spissen, har flere titalls kommuner i Oslo-regionen gått sammen og bedt om at man prioriterer områder med høyt smitte.

Det har ikke regjeringen ønsket å gjøre:

- FHI har hatt en svært grundig modellering, og det viser at hvis vi gjør slik som disse østlandskommunene ønsker, så vil flere dø og få alvorlig sykdom, fordi vi vet ikke hvor neste utbrudd kommer, sa statssekretær i helsedepartementet Saliba Andreas Korkunc (H) under en debatt på Dagsnytt 18 på torsdag.

Dette svarer Espen Nakstad om vaksinestrategien:

Hvor mange flere vil dø?

Nettavisen har spurt Helsedepartementet om hvor mange flere som ville dø om man valgte strategien som det diskuteres om.

Departementet har ikke vist til noe konkret tall, men viser til FHIs rapport fra 15. desember i fjor, der Folkehelseinstituttet kom med foreløpige anbefalinger til strategi.

De viser også til at FHI i en pressemelding skrev om hvilke ulemper en eventuell annen strategi ville ha.

- Om en større andel, kanskje alle vaksinedosene i februar, skal brukes på Oslo-området, vil det stoppe distribusjon til andre deler av Norge og det er en ulempe og en risiko, sier smitteverndirektør Geir Bukholm, i denne meldingen.

Rapporten har tusenvis av forskjellige svar

Rapporten fra FHI er på over 100 sider, og inneholder til dels svært omfattende og kompliserte utregninger av forskjellige vaksinestrategier.

Rapporten ble laget før en eneste vaksine var godkjent. FHI visste ikke hvor mange doser Norge ville få, om antallet ville øke etter hvert, hvilke vaksiner som ville bli godkjent - og heller ikke i hvilken grad de hindret både smittespredning og sykdom.

FHI har ikke publisert nye tall i 2021.

I rapporten har de heller ikke kunne vite hvordan smittetrykket kom til å være utover.

FHI har derfor laget beregninger bokstavelig talt tar for seg tusenvis av forskjellige scenarier, og sett hvordan fem forskjellige vaksinestrategier vil fungere:

1. 65+MRH-A: Dette er strategien som opprinnelig ble valgt i Norge, der man vaksinerer de eldste først, og fortsetter nedover i aldersgrupper og risikogrupper.

Dette er strategien som opprinnelig ble valgt i Norge, der man vaksinerer de eldste først, og fortsetter nedover i aldersgrupper og risikogrupper. 2. 65+MRH-T: Aldersgruppen 65+ år prioriteres først med tilfeldig vaksinasjon; deretter medisinske risikogrupper 18-64 år med tilfeldig vaksinasjon; deretter helsepersonell; deretter hele befolkningen.

Aldersgruppen 65+ år prioriteres først med tilfeldig vaksinasjon; deretter medisinske risikogrupper 18-64 år med tilfeldig vaksinasjon; deretter helsepersonell; deretter hele befolkningen. 3. 75+-kontakt: Aldersgruppen 75+år prioriteres først med alders-gruppert vaksinasjon fra høy til lav alder (90+ år; 80-89 år; 75-79 år); deretter prioriteres aldersgrupper med høy kontaktrate (18-29 år; 30-39 år; 40-49 å; 50-59 år; 60-69 år; 70-74 år).

Aldersgruppen 75+år prioriteres først med alders-gruppert vaksinasjon fra høy til lav alder (90+ år; 80-89 år; 75-79 år); deretter prioriteres aldersgrupper med høy kontaktrate (18-29 år; 30-39 år; 40-49 å; 50-59 år; 60-69 år; 70-74 år). 4. Kontakt: Aldersgrupper med høyest kontaktrate prioriteres først (18-29 år; 30-39 år; 40- 49 år; 50-59år; 60-69 år; 70-79 år; 80+ år)

Aldersgrupper med høyest kontaktrate prioriteres først (18-29 år; 30-39 år; 40- 49 år; 50-59år; 60-69 år; 70-79 år; 80+ år) 5. Tilfeldig: Tilfeldig vaksinasjon av befolkningen uavhengig av alder og risikogruppe

For hver av strategiene har de også sett på lik fordeling av hele landet, eller en prioritering av enkelte fylker.

Bildet under er bare en illustrasjon for å vise noen av beregningene som er gjort for effekten på antall dødsfall med forskjellige forutsetninger.

Rapporten har tro på Raymond-ønsket

Ingen av disse strategiene er det som østlandskommunene har etterspurt. De ønsker at man først prioriterer de aller mest utsatte, slik man nå har gjort - for så å gå etter områder med stort smittetrykk.

Selv om FHI ikke har tall for denne strategien, skriver de i sin rapport at det er noe de har tro på:

«Det finnes andre mulige strategier som ikke er modellert og vurdert i denne rapporten. Særlig kan det tenkes ulike kombinasjonsstrategier, der prioritering av dem med aller størst risiko for alvorlig sykdom og død kombineres med prioritering av dem med størst kontaktrate i de mest smitteutsatte områdene. Det skal arbeides videre med å vurdere slike strategier. Hvis en kombinasjonsstrategi kan medføre tidligere gjenåpning av samfunnet kan dette medføre vesentlige økonomiske og velferdsmessige gevinster.»

Dette er sannsynligvis også bakgrunnen for at FHI har varslet en totalt revidert strategi om noen uker.

Hva er svarene i rapporten?

Rapportens hovedkonklusjon er en samfunnsøkonomisk analyse. Den slår i all hovedsak fast at ved lav smittespredning bør det prioriteres geografisk.

Om det er høy smittespredning (R-tall 1,3 eller høyere), bør vaksinene fordeles jevnt over hele landet.

NB: Alle konklusjonene handler om å følge den samme strategien fra første vaksinedose ble satt i desember til den siste er satt satt. Beregningene sier ikke noe om effektene av å bytte strategi underveis, eller kombinere strategier.

Må velge mellom dødsfall og sykehuskapasitet

Bak denne grafen ligger det mer nøyaktige analyser som ser på både dødsfall, sykehusinnleggelser og respiratorbehov. Her blir det tydelig at det ikke finnes noe enkelt fasitsvar med to streker under svaret for hvilken strategi som er best.

Det eneste som ser ut til å være sikkert er at ved veldig høy smitte (R-tall på 1,5), bør vaksinene fordeles jevnt utover hele landet. Det gir mest effekt på både dødsfall, respiratorbehov og sykehusinnleggelser.

Hvis smittespredningen derimot er lav (R-tall 0,9-1,1), så er regional prioritering å foretrekke.

Det mest interessante er likevel at at man ikke kan få både i pose og sekk:

Strategien som redder flest liv, er ikke den som reduserer presset på sykehusene mest. FHIs tall viser at regional prioritering gir best effekt på både antall respiratorpasienter og sykehusinnleggelser, mens nasjonal fordeling gir størst reduksjon i dødsfall.

I tabellene under kan du se hvilke strategier FHI mener er mest effektive, avhengig av hva som er målet:

Dødsfall

Respiratorplasser

Sykehusinnleggelser

Det er situasjoner der jevn fordeling er enda bedre

I rapporten kommer det samtidig frem at hvis man ikke får en økning i antall vaksinedoser, men at vaksinasjonen vil fortsette i likt tempo helt frem til november, da viser FHIs foretrukne modell at en lik fordeling i hele landet er klart beste - både med liten og lav smitte.

