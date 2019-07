Det nordnorske opprøret er mye bedre på å beskrive virkeligheten, enn å finne alternative måter å takle den på.

Utviklingen i Nord-Norge diskuteres igjen på nasjonalt plan. Ikke en dag for tidlig, vil mange si.

Den utløsende faktor er Senterpartiets voldsomme vekst, båret fram på en bølge av frustrasjon og protest. Summen av sentraliserende tiltak de siste årene rammer Nord-Norge ekstra hardt, og har skapt et genuint, folkelig raseri mot «myndighetan» - særlig de som sitter i Oslo.



Raseriet har klare trekk av det populistiske opprøret mot elitene vi ser andre steder, men er også forankret i en objektiv virkelighet: Nordnorske samfunn går akkurat nå gjennom en kraftig transformasjon, og alt regjeringen gjør er å forsterke utviklingen.

Dette er ikke første gang Nord-Norge endres drastisk. I 1966 skrev Ottar Brox boka «Hva skjer i Nord-Norge», midt oppi den forrige store omveltningen.

Også den gang handlet det om en sentraliseringsbølge der nordnorske fiskerbønder ble tvunget til å ta jobb i industrien, som i tillegg ble redusert til færre og større anlegg.

Det var en villet politikk, aktivt fremmet av staten helt fra oppbyggingen etter andre verdenskrig.

Det som skjer nå har klare paralleller, ja, vi kan snakke om en tredje sentraliseringsbølge. Nå er det jobber i tjenesteytende sektor, inkludert stat og kommune, som flyttes til de store stedene.

Det er på mange måter en enda mer brutal sentralisering. Industrien ble ofte lokalisert på små plasser nær naturresursene, deretter flyttet man arbeiderne dit.

Tjenesteytende arbeidsplasser legges av sin natur der det bor mange mennesker fra før. Slik sett er dette en prosess der småsteder over alt vil utarmes mer og mer.

Det er også en prosess der arbeidsplasser i økende grad flyttes ut av landsdelen, gjerne til etater og institusjoner i Oslo.

Det som i sin tid berget Nord-Norge fra den avfolkning Brox fryktet var massebilismen, som muliggjorde utstrakt pendling inn til nærmeste større sted. Kombinert med en sterk satsing på høyere utdanning, lokale kulturtilbud og ikke minst mange nye, offentlige arbeidsplasser.

Dette er nå i ferd med å endres, både gjennom fjerning av de samme offentlige arbeidsplassene og gjennom et økende press mot bilistene.

Det er derfor ikke tilfeldig at såvel tap av arbeidsplasser som økte bensinpriser/bompenger er sentrale drivkrefter i dette opprøret.

Et annet fellestrekk mellom Brox´ kritikk i 1966 og dagens opprørere er at begge hevder det som skjer er resultat av en villet, statlig politikk. De har både rett, og tar feil.

Det er ingen tvil om at mange av de tiltak regjeringen har kommet med de siste årene har bidratt til sentraliseringen. Men regjeringen har ikke forårsaket den, det ligger mye dypere strukturelle samfunnsendringer bak. De kommer uavhengig av hvem som styrer landet.

Det understreker opprørets - og Senterpartiets - hovedproblem; de kommer med en god virkelighetsbeskrivelse, men har få svar på hva man kan gjøre annerledes.

Det finnes da heller ingen enkle løsninger, men et åpenbart hovedtiltaket er- som da Brox skrev – en styrking av det nordnorske lokaldemokratiet; en reell overføring av makt til landsdelen selv. En av årsakene til bråket rundt regionreformen er at den aldri gjorde det, selv om det var hovedbegrunnelsen for den.

Mer lokal makt vil gi større innflytelse over egen framtid og ikke minst egne ressurser. Først da kan man fullt ut utnytte den glød og framtidsoptimisme som også finne i Nord-Norge.

For som Harald Stanghelle skriver i en mye sitert kommentar i Aftenposten: Det sutres ikke i Nord-Norge! Landsdelen preges tvert om av «individuell kreativitet og lokal utvikling», «lovende initiativer og et næringsliv på fremmarsj».

Dette er en meget treffende beskrivelse.

Det har vært hevdet at det kinesiske tegnet for krise er satt sammen av «fare» og «muligheter». Det har vist seg ikke å stemme, men det treffer den nordnorske krisen godt.

Derfor er det på høy tid at regjeringen nå gir oss nordlendinger sjansen til å avverge faren og utnytte mulighetene.