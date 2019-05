Hvaldimir er syk: - Forandringer i oppførselen

Ber folk om å gi belugahvalen ro.

(ifinnmark.no): - Kjære alle, vi beklager å informere om at Hvaldimir er syk.

Slik starter Facebook-posten til hvalforsker Eve Jourdain søndag morgen. Hun har fulgt belugahvalen siden den kom til Hammerfest havn i starten av mai.

- Vi har hatt hvalen under kritisk oppsyn siden fredag kveld. Vi oppdaget fysiske forandringer i hvalen og endringer i oppførselen hans som er assosiert med en kritisk helsetilstand som ser ut til å bli hurtig forverret, skriver hun i den lukkede gruppen kvithval Hammerfest på Facebook.

I meldingen ligger det også en advarsel:

- Vennligst ikke mat, rør eller plag ham. Takk.

Til iFInnmark sier Jourdain at hun ønsker ikke å kommentere saken så mye på nåværende tidspunkt.

- Det er forandringer i oppførsel, han virker syk. Vi ser på han, og vet egentlig ikke ståa nå. Vi skal ringe ordfører Alf E. Jakobsen om det nå, sier hun.

Mulig infeksjon

Etter det iFinnmark kjenner til, kan det dreie seg om en infeksjon for hvalen. Den er varm i munnen, og pusten lukter litt ille, ble det fortalt på kaia lørdag.

For å finne ut av tilstanden må det muligens tas blodprøve av hvalen. I tillegg ble det fortalt på kaia at antibiotika for hval ikke er billig.

