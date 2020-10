Hvem er «svikere» i Arbeiderpartiet?

Groruddalens største sønn Jan Bøhler har skifta parti. Fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet. Er han en «sviker»?

Arbeiderpartiet er hardt pressa om dagen, nær sagt fra alle kanter. Og det er kanskje ikke så rart at skjellsordene faller lett. Likevel – det er lov å tenke seg om før man angriper tastaturet.

Bystyrepolitiker for Ap, Knut Roger Andersen, sier det sånn på Facebook: «Svik. Forræderi. Illojalitet. Jeg finner ikke ord for Bøhler.»

Bystyrepolitiker og styremedlem i Oslo Arbeiderparti, Andreas Halse: «For en jævla selvopptatt sviker.»

Man kan mene hva man vil om Bøhlers overgang fra ett rødgrønt parti (Ap) til et annet (Sp) - men «sviker»? I arbeiderbevegelsen er dette uttrykket på linje med «streikebryter». Og verre blir det ikke. Så hvem er det Jan Bøhler svikter?

Bøhler skjønte at hans tid som stortingsrepresentant for Oslo Arbeiderparti var ute. Så ville han videre – og løp rett i fanget på Trygve Slagsvold Vedum (Sp). «Svik»? Midt på 70-tallet gikk Bøhler fra AKP(m-l) til Arbeiderpartiet, og jeg betviler ikke at han i m-l’ernes rekker ble betrakta som sviker. Men hvor uvanlig er det å bytte parti?

Byrådsleder for Ap i Oslo, Raymond Johansen, har fortid i SV. Var han en «sviker» den gang han valgte Arbeiderpartiet? Arbeiderpartiets nåværende ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen, var nestleder i Rød Valgallianse – i dag Rødt - fra 2003 til 2007. Er hun en «sviker»?

Det mangler ikke på folk i Arbeiderpartiet som fyker fra tillitsverv i partiet til godt betalte jobber i det private næringsliv der Einar Gerhardsens «Tillitsmannen» ikke akkurat er lunsj-lektyre. Det siste eksempelet er Tone Tellevik Dahl. Så seint som i perioden 2017-2019 var hun byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo - som representant for Arbeiderpartiet.

I dag er hun direktør i NHO-foreninga Eiendom Norge. Der er én av hennes oppgaver å bekjempe eiendomsskatten – stikk i strid med Arbeiderpartiets syn på saken. Blir hun kalt for «sviker»? Nei, hun blir belønna med vervet som leder av nominasjonskomiteen i Oslo Arbeiderparti!

Det er ikke så vanskelig å skjønne at det blir problemer innad i Arbeiderpartiet. Og problemer innad har en tendens til å sildre til utsida. Det renner begge veier, som inne i et telt i styrtregn.