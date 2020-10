Hvem skal få vaksine først i Norge?

- Uforsvarlig å gi tidlige løfter om prioritering.

Det kan i beste fall bare være et par måneder til de første godkjente vaksinedosene kommer til Europa og Norge.

Det store spørsmålet er hvem som skal prioriteres først, når man vet at det i starten ikke vil være i nærheten av nok vaksiner til alle.

Skal komme med anbefalinger

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å utforme denne prioriteringen, men skriver i sin månedlige risikorapport at de ikke har nok kunnskap til å komme med noen anbefalinger.

- Folkehelseinstituttet skal anbefale en vaksinasjonsstrategi for regjeringen. Dette inkluderer et formål med vaksinasjonsprogrammet og en rekkefølge for vaksinasjon, skriver FHI.

Det kan være avveininger om hensikten er å vaksinere spesielle grupper med underliggende sykdommer, prioritering av områder med høyere smittepress for å dempe smittespredning og så videre.

Dette vet de ikke

Problemet er at det er for mye de ikke vet:

Hvilke vaksiner som vil bli godkjent og når.

Vaksinenes egenskaper, i hovedsak deres beskyttende effekt og varigheten av denne, forekomst av bivirkninger og vaksinenes evne til å hindre eller redusere smittespredning i befolkningen.

Vaksinenes bruksområde, altså hvilke aldersgrupper godkjenningen vil gjelde for, doseringsintervall og vaksinens stabilitet og holdbarhet.

Hvor mange doser som leveres og når.

Den epidemiologiske situasjonen i samfunnet når vaksinen blir tilgjengelig. 

Hvilke grupper i samfunnet som er mest utsatt for å bli smittet, for å smitte videre og for å få alvorlig forløp av en SARS-CoV-2-infeksjon.

Situasjonen vil være ganske annerledes om kun én av de tre vaksinene som nå kanskje kan godkjennes før jul faktisk kommer gjennom nåløyet, og kanskje bare fungerer godt mot enkelte aldersgrupper, enn om alle tre kan starte å levere vaksiner samtidig til forskjellige grupper.

- Én av hovedoppgavene er å foreslå en vaksinasjonsstrategi som inkluderer et formål og en rekkefølge for vaksinasjon. Folkehelseinstituttet mener flere av usikkerhetene over må reduseres før det er forsvarlig å fremme et sånt forslag. Det er uforsvarlig å gi tidlige løfter om prioritering, skriver FHI.

Har fem prosjekter på gang

FHI skriver at de for tiden har fem delprosjekter på gang internt for å avgjøre hvordan prioriteringen.

Et av disse er en arbeidsgruppe som skal se på etiske vurderinger, siden det er utrolig vanskelige etiske dilemmaer som oppstår når man må prioritere enkelte grupper og formål, fremfor andre.

- En egen ekstern, etisk rådgivningsgruppe er opprtettet, opplyser FHI.

I tillegg må de finne ut hvilke grupper som faktisk har størst risiko for alvorlig sykdom, og det må avgjøres «inklusjons / eksklusjonskriterier, hvilke vaksiner som faktisk kommer - og ikke minst om hvordan ulike strategier kan kombineres for størst effekt.

