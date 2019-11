Hvem vil kaste den første sten?

Landbruket blir regelmessig beskyldt for å være en klimaversting. Og det er unektelig noe sannhet i dette - ødeleggelse av regnskog, dyrking av mono-kulturer som truer biologisk mangfold og utstrakt anvendelse av kunstgjødsel som baseres på bruk av ikke-fornybare ressurser. Bare for å nevne noen. I tillegg til de helvetes kuene som promper, så klart.

Det kan virke som noen tror at landbruket gjør dette nærmest for moro skyld. At landbruket går inn for å ødelegge kloden vi bor på. Just for the fun of it, liksom.

Men fullt så enkelt er det selvsagt ikke. Moderne landbruk (kall det gjerne industrielt landbruk) skaffer mat til verdens befolkning. Og er den viktigste enkeltårsaken til at verdens befolkning har kunnet øke med 5 milliarder mennesker bare i løpet av de siste 100 årene.

Landbruket forsøker å gjøre dette på en kostnadseffektiv måte. Selvsagt. Slik at mange mennesker i verden får råd til å spise seg mette. Og overleve. Det hele er trolig ikke bærekraftig. Som lite vi mennesker holder på med er. Egentlig.

Men det er ikke landbruket selv som er årsaken til problemene.

Befolkningsvekst og velstandsutvikling legger premissene for hvordan landbruket drives i dag. Og billig mat har selvsagt sin pris - i form av biodiversitet, klima og dyrevelferd - men hvem skal gjøre seg til herre over hvem som skal få mat og hvem som skal sulte?

Og ja - det er helt sikkert mulig å produsere mat på bedre og mer bærekraftig vis enn vi gjør i dag, men det er ikke mulig å gjøre dette uten at mengden mat blir mindre. Det er en illusjon. Like mye som det er en illusjon at vi mennesker vil slutte å fly, holde husene våre varme eller surfe på internett med de «smarte» telefonene våre.

Og noen må gjerne hevde at vi må begynne å produsere mindre mat for å gjøre produksjonen av mat bærekraftig, men det løser ingen verdens ting. Egentlig.

Eller er det noen som vil kaste den første sten?