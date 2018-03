Hver kveld da hun var ferdig på trening, ventet den eldre mannen utenfor garderoben

Nå tar Anna-Eline et oppgjør med skrekkopplevelsen fra fortida.

(Gjengangeren): Anna-Eline er en av mange i Horten som har fortalt om ubehagelige opplevelser som med en fellesnevner kan beskrives som seksuell trakassering. I likhet med flere andre av dem som har svart, opplevde hun allerede som jentunge å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Som barn drev jeg aktivt med idrett. Det var en eldre mann som stadig var der, som satt og så på at vi trente, og som også ventet på oss når vi kom ut av garderoben etter at vi var ferdige på trening. Jeg vil ikke si hvilken klubb eller hva slags idrett det gjaldt, for da er jeg redd jeg sier så mye at noen vil gjenkjenne mannen som plaget oss. Det ønsker jeg ikke, sier 28-åringen.

Ville «kose»

– Han nøyde seg ikke med bare å se på. Når vi kom ut av garderoben, pleide han å dra jenter til seg og ... ja, han tafset på oss. Det var ingen av de andre voksne som reagerte på det. Men dette skjedde for mer enn 20 år siden, og da hadde man ikke samme fokus på det, som man har i dag.

Anna-Eline likte ikke at han var så nærgående.

– Kroppen min sa fra. Dette føltes feil. Man bør lytte til det kroppen forteller en. Det vet jeg at man er mer bevisst på i dag, allerede i barnehagen. Hvis noe føles ugreit, så er det ikke greit. Jeg sa fra til en voksen, men det ble ikke tatt på alvor. «Han mener jo ikke noe med det», var svaret jeg fikk.

Etter hvert ble Anna-Eline redd for å møte ham.

– Han sluttet å ville ta på meg etter hvert, trolig fordi jeg ble «for gammel» for ham. Han hadde vel sine preferanser.

Fortrengte minnet

Selv om mannen hadde sluttet å klå på henne, kjente Anna-Eline alltid et voldsomt ubehag hver gang hun møtte ham. Hun så ham ofte, når hun var på trening. Etter hvert ble reaksjonen så voldsom at hun kjente seg kvalm, bare av synet.

– Jeg begynte å skulke treningen fordi jeg ikke orket å se ham. Til slutt droppet jeg det helt. Etter hvert la jeg på meg ganske mye. Delvis fordi jeg trøstespiste, men også fordi en liten del av meg tenkte at hvis jeg bare sørget for å spise og bli tjukk, så ville ingen ha lyst til å gjøre noe sånt med meg igjen, forteller hun åpenhjertig.

Hun glemte den ekle mannen, helt til hun en dag for noen år siden fikk se et bilde av ham i avisa.

– Da kom alt tilbake. Jeg fikk en fryktreaksjon, og begynte å huske hva han hadde gjort, måten han hadde pustet i øret på meg, og måten han hadde snakket til meg på.

En niåring har ikke ansvar

Anna-Eline har kjent på skyldfølelse.

– Blant annet fordi jeg ikke protesterte den gangen. Men man kan ikke legge det ansvaret på en niåring. Det er ikke vi som har vært utsatt for noe, som har noe å skamme oss over, sier hun bestemt.

De vonde opplevelsene fulgte henne videre i livet. Hun ble redd for nærhet. Og på ungdomsskolen ble hun nådeløst mobbet, noe som gjorde intimitet enda vanskeligere.

– Først som voksen begynte jeg å komme litt ovenpå, og forsøkte meg litt forsiktig med nettdating. Jeg kom ut for en som tvang meg til å være med på noe jeg ikke ville. Nå er jeg i prinsippet motstander mot å legge skylden på offeret, men jeg må innrømme at jeg var dum som inviterte ham hjem til meg. Det skulle jeg ikke ha gjort, innser jeg i dag. Jeg fikk en voldsom reaksjon etterpå.

Har reist seg igjen

Det har tatt tid og kostet krefter, men i dag har Anna-Eline i stor grad klart å legge de vonde hendelsene bak seg.

– Jeg går til en såkalt livsveileder ved Villa Alvetre i Åsgårdstrand. Hun har hjulpet meg mye. Bedre enn psykologer jeg har snakket med tidligere, faktisk. Å jobbe med dyr har også vært en måte å bearbeide minnene på. I begynnelsen dro jeg til Dyrenes hjelpesenter bare for å kose med de redde kattene. Jeg ville ikke snakke med noen. Men nå jobber jeg der frivillig, med hjertevarme mennesker som tar meg godt imot, akkurat sånn som jeg er. Jeg har lært meg å se folk i øynene og ta kontakt med mennesker igjen, sier Anna-Eline.

– Det viktigste med #metoo-kampanjen er at den gir oss muligheter til å si ifra. Si høyt at dette ikke er greit, og at det ikke er min feil. Skammen må bort, slår hun fast.

