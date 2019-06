Hvil deg borger, det er deg fortjent!

Nå er det snart sommerferie og sosiale medier skal flomme over av folk med melkehvite legger som dypper tærne i et basseng, i havet eller i et fjellvann.

Vi skal få se hvor lykkelige og heldige vi alle er som har vunnet i livets lotteri når vi nipper til et glass kald hvitvin og nyter vår velfortjente ferie med venner og familie. En liten pause fra hamsterhjulet med feriepenger og kredittkort.

For min egen del er det utrolig godt å kunne konstatere at jeg sjelden eller aldri har vært mer tilfreds på vei inn i ferien. Barna har det bra, helsa er fin og på jobben går det bedre enn noensinne.

Snøballer

Da jeg tok jobben som administrerende direktør i Bedriftsforbundet lå forbundet nede med slagside. Jeg hadde en visjon om å få skuta på rett kjøl og skifte navn til SMB Norge, som jeg mener representerer vår virksomhet bedre. Det har vært mange tøffe og tunge tak. Det har vært som å skyve snøballer i oppoverbakke og jeg har fått meg en del mer eller mindre velfortjente kilevinker.

Derfor hadde jeg en ørliten tåre i øyekroken da jeg skuet ut over medlemskongressen vår den 14. og 15. juni og så at de enstemmig gikk inn for å skifte navn til SMB Norge. Det var med svulmende stolthet jeg kunne presentere 30 prosent medlemsvekst det siste året og se på at næringsministeren åpnet kongressen mens kulturministeren avsluttet første dag. I mellomtiden hadde statsministeren sendt en videohilsen. Da festmiddagen kom var det med 1000 kilo lettere skuldre jeg kunne sette meg bak trommene i det nyopprettete SMBandet og spille opp til allsang for en feststemt sal med stor tro på fremtiden. Sånne øyeblikk må man bare nyte.

Hverdagsnæringslivet

Regjeringen legger i disse dager ut på en turne der de skal treffe bedriftseiere i SMB segmentet for å lære. De skal få sette seg inn i hvordan livet i hverdagsnæringslivet arter seg. Hvor lange dager de har og hvor lite ferie de tar ut. De vil se at disse nye sliterne faktisk er de som holder hjulene i gang. 90 prosent av alle sysselsatte i privat sektor jobber i en bedrift med under 20 ansatte. To av tre nye jobber skapes her. Og vi er veldig glade for at vår langvarige dialog og påvirkning har hjulpet regjeringen til å bli reelt oppmerksom på viktigheten av dette segmentet.

Så får vi håpe at de kommer tilbake med reell kunnskap og ikke kun fine oppslag på sosiale medier i en valgkamp. Oppnår de den kunnskapen så tror jeg vi i SMB Norge vil få det lettere når vi foreslår ulike politiske tiltak for å sikre dagens og morgendagens verdiskaping.

Støttespillere

Som om ikke det var nok. Sammen med Ann Kristin Vervik startet jeg i 2014 den humanitære organisasjonen ECPAT Norge. Den jobber for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn og vi finnes i over 100 land. Det var en stor milepæl for oss at vi for et par år siden fikk støtte på statsbudsjettet og har fått ansatt et meget dyktig sekretariat med Ann Kristin som generalsekretær. Vi har fått mange gode politiske støttespillere og vi føler at vi blir lyttet til i både media og i det politiske miljø i stadig sterkere grad.

Og bra er det. Bare i Norge regner Kripos med at det kan være mer enn 50 000 overgripere. Og de forgriper seg ikke kun på ett barn. De forgriper seg på mange, i mange land. Det innebærer at flere hundre tusen barn blir utsatt for seksuelle overgrep i Norge! Og flere millioner barn i hele verden, også av norske overgripere.

Stor var derfor også lettelsen da vi på et seminar på Stortinget fikk justisminister Jøran Kallmyr i tale. Han understreket at han så på dette som et betydelig samfunnsproblem. Ingen annen kriminell aktivitet har større omfang enn dette, og det er ikke vanskelig å se for seg hvilke virkninger det har på ofrene og på vårt samfunn i sin helhet. Med regjering og justisminister på laget er det grunn til å håpe og tro at vi får en potent og konsistent politikk og lovgivning med nødvendige bevilgninger til Kripos.

Jeg vil særlig oppfordre til å følge vår kampanje «Ikke se bort» som forteller deg hva du skal gjøre når du oppdager noe mistenkelig på din velfortjente ferie i inn og utland.

Nå gleder jeg meg til tre uker på småbruket i Risør med barn, familie og venner. En svipptur til Åndalsnes for å klatre.

Som min venn Trine Schei Grande pleier å si; «Hvil deg borger, det er deg fortjent».

God sommer!