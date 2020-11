Hvilken koronakrise? - Her fins det ikke noe virus

Norske fastboende i Thailand med klar melding om hva Norge burde gjort i begynnelsen av pandemien.

BANGKOK (Nettavisen): Mens koronaviruset fortsetter sine herjinger verden rundt er det noen land og regioner som har klart seg svært bra. Dette gjelder ikke minst Thailand.

Hør hva nordmennene i Thailand sier hva Norge burde gjort i videoen over.

Fastboende nordmenn, som ikke rømte hjem da krisen startet, kan fortelle om et land der koronaviruset så og si er helt fraværende.

Pensjonistene og andre fastboende nordmenn Nettavisen møter på Sjømannskirken i Pattaya, fryder seg over et samfunn der alt fungerer som normalt og livet går sin vante gang. De føler seg heldig som oppholder seg i Thailand under koronakrisen.

Men de mener situasjonen i Norge kunne vært like bra om regjeringen og helsemyndighetene hadde kjørt samme tøffe og konsekvente løp som Thailand i begynnelsen av pandemien.

Og som fastboende Ole Petter Sire sier til Nettavisen i videoen: - Hadde Norge stengt ned som Thailand og kjørt konsekvent med en gang, så hadde ikke korona vært noe problem.

Hele Thailand stengte ned

I begynnelsen av april stengte Thailand i praksis helt ned. Ingen passasjerfly fra utlandet fikk lande, alt næringsliv ble beordret stengt bortsett fra matvarebutikker, apoteker og restauranter som kunne levere mat.

Det ble innført portforbud over hele landet nattestid. Portforbudet ble først opphevet 15. juni. Alle reiser mellom thailandske provinser ble også forbudt. Munnbind-påbud ble innført på offentlige steder og i butikker og kiosker.

Nå skal det sies at den norske regjering var tidlig ute, faktisk tidligere enn Thailand, da Erna Solberg 12. mars varslet «De mest inngripende tiltak vi har hatt i fredstid». En viktig forskjell til Thailand var at flere av tiltakene, som karanteneplikt, var basert på tillit. I Thailand har det ikke vært mye snakk om tillit. Her blir både thailendere og utlendinger tatt hånd om umiddelbart etter landing/grensepassering og transportert frem til offentlig bestemt karantenested.

Forbløffende korona-tall



Resultatene av de strenge og altomfattende tiltakene har vært forbløffende. På listen over 218 land/territorier hos Worldometer er Thailand på en 151. plass. Av en befolkning på 60 millioner innbyggere har Thailand hittil kun registrert 3961 smittede og 60 dødsfall. De aller fleste registrerte smittede er thailendere som har returnert hjem fra utlandet.

Til sammenligning har Norge med en befolkning på fem millioner innbyggere registrert 34.748 smittede og 316 dødsfall. Her må påpekes at testprosenten i Norge trolig er vesentlig høyere enn i Thailand.

Tøffe økonomiske konsekvenser for vanlige folk

Så skal det sies at prisen for tiltakene har kostet Thailand dyrt økonomisk. Turistnæringen ligger nærmest brakk. Vanligvis utgjør den cirka 15 til 20 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP). Millioner er blitt arbeidsledige og svært mange har flyttet hjem til sine storfamilier på landsbygda for å overleve.

Ulike anslag forventer at landets BNP vil synke med mellom 8 og 12 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. Landets militærvennlige regjering har prøvd å bøte på folks lidelser gjennom direkte kontantutdelinger og et utall statlige tilskudd. Men dette har vært som en dråpe i havet for folk flest.

