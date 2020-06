Hvilket mageplask i Palme-saken!

Vi som trodde politiet endelig hadde kommet opp med noe håndfast omkring drapet på Olof Palme – så fikk vi ingenting. Absolutt ingenting.

Det var for så vidt dramaturgisk interessant, da etterforskningsledelsen la fram sine konklusjoner. Halvannen time med politiet på podiet i enetale er ikke hverdagskost.

Men tida gikk, og vi ble sittende igjen som store spørsmålstegn. Hvordan i all verden kunne Stig Engström vite at ekteparet Palme skulle spasere forbi banken han jobba i et par minutter etter at han sjøl forlot lokalet?

Kanskje han visste at de skulle på kino. Men filmen Olof og Lisbeth Palme skulle se var faktisk utsatt et kvarter. Visste Engström også det? Visste han at ekteparet Palme skulle spasere uten livvakter den lange veien hjem til Gamla Stan?

Det eneste relativt sikre vi kan fastslå etter denne pressekonferansen, er at Stig Engström sjøl sa han befant seg i nærheten av mordplassen; han jobba jo der – men at ingen vitner kan huske å ha sett ham. Dette med vitner er i det hele tatt veldig diffust i denne saken. Nær sagt alle har endra forklaring underveis.

Lisbeth Palme mener å ha sett Christer Petterson, som ble dømt og frifunnet for drapet i 1989. Kan han ha stått og sett på, mens Stig Engström var på rømmen opp trappene til David Bagares gate?

I denne politiutredninga, som har pågått i 34 år, fins bare løse tråder. Det begynte med politimester Hans Holmérs klokkertro på at den kurdiske geriljaen PKK sto bak mordet. Alt tyder på at han tok feil, og han gikk da også av etter ett år som etterforskningsleder. Men politiets opptreden etter det, i 34 år? Fel på fel på fel.

Mange har gjort forsøk på å oppklare mordet på Sveriges statsminister. Det vi i dag med sikkerhet kan si, er at det kommer flere forsøk. For den forestillinga vi i dag var vitne til, beviser bare én sak – at politiet ikke har kommet av flekken. De står på stedet hvil – og anbefaler å legge ned etterforskninga.

Det er synd å si det, men det svenske politiets opptreden ligner i denne saken på Maj Sjöwall og Per Wahlöös «Polis polis potatismos».

Det er trist at vi ikke har Stieg Larsson iblant oss, og det blir spennende å høre hva Leif GW Persson har å si i sakens anledning. Og når kommer Jan Guillou på banen? For nå er alt vidåpent. Sør-Afrika-sporet, CIA-sporet, «polis»-sporet – ja, til og med PKK og Christer Petterson!

Men Stig Engström …? Neppe. Eller kanskje.