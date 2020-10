Hvis denne munnbind-teorien stemmer, kan vi få flere korona-smittede uten symptomer

Anerkjent tidsskrift fremmer ny teori om konsekvensene av munnbind.

Hvis du skulle bli smittet av koronaviruset, har det noe å si om mengden virus du utsettes for er høy eller liten?

Helt siden pandemien startet har det vært snakket om at personer i sin beste alder som har blitt svært syke, har blitt så syke fordi de ble utsatt for svært store virusdoser i første omgang.

Teorien er ikke bevist, men FHI-overlege Ernst Kristian Rødland forteller til Nettavisen at dette ikke er usannsynlig:

- Det er så vidt vi kjenner til ikke dokumentert at dosen med det nye koronaviruset henger sammen med alvorlighetsgraden av sykdom. Men dette er beskrevet for en rekke andre infeksjonssykdommer, og det er sannsynlig at det samme gjelder for SARS-CoV-2. Det er for eksempel vist at høy dose influensavirus gir kraftigere immunrespons og dermed mer uttalt sykdom, skriver Rødland i en e-post.

- Munnbind kan fungere som vaksine

En artikkel i anerkjente New England Journal of Medicine som ble publisert torsdag, fremmes det en ny teori om hva dette kan føre til i kombinasjon med munnbind:

- Det er mulig at universell bruk av munnbind kan hjelpe til å redusere alvorlighetsgraden og sørge for at en større andel av nye infeksjoner er asymptomatiske, skriver medisinprofessor Monica Ghandi og professor i epidemologi George Rutherford ved Universitetet i California.

Professorene Monica Gandhi og George Rutherford fra Universitetet i California. Foto: (UCSF)

Munnbind er primært effektivt for å hindre deg i å smitte andre, men påvirker også hva du puster inn.

- Siden munnbind kan filtrere ut noen dråper som inneholder virus, avhengig av hvor effektivt munnbindet er, så kan munnbindbruk redusere mengden virus en person utsettes for. Hvis denne teorien stemmer, så kan utbredt bruk av munnbind i befolkningen medvirke til en økt andel av SARS-CoV-2-infeksjoner som er asymptomatiske. Den typiske andelen for asymptomatiske smittede ble av smitteverninsituttet CDC antatt å være 40 prosent, men andelen er rapportert å være så høy som 80 prosent i situasjoner der alle bruker munnbind, noe som underbygger denne hypotesen, skriver de.

Kan det være slik at munnbind fører til at du smittes av en så liten dose virus at du blir asymptomatisk, og så immun? Foto: (NTB scanpix)

De melder at de har sett tegn på dette i dyreforsøk, og at land som har utbredt munnbindbruk har færre alvorlige sykdomstilfeller.

De viser også til et argentinsk cruiseskip der alle om bord fikk utdelt munnbind eller N95-masker, og der hele 81 prosent av smittetilfellene var asymptomatiske.

Sammenligner med kopper-bekjempelse

I sin artikkel sammenligner professorene munnbindbruken med en form for vaksinasjon som ble brukt for å bekjempe kopper, som er kalt variolasjon.

Variolasjon handlet om å risse små mengder sekreter fra kopper inn i huden på friske personer, som førte til en mindre infeksjon som kroppen klarte å bekjempe og som utviklet immunitet.

- Hvis denne hypotesen stemmer, kan universell munnbindbruk bli en form for variolasjon som vil generere immunitet og dermed bremse spredningen av viruset, hevder professorene, noe som kan hjelpe frem til en vaksine er på plass.

FHI: - Vet ikke om munnbind gir mildere forløp

FHI-overlege Ernst Kristian Rødland bekrefter at man ikke vet om munnbind faktisk har denne effekten.

Om det stemmer, kan det å ha flere asymptomatiske både være en fordel og ulempe: Asymptomatiske pasienter belaster ikke helsevesenet, men samtidig kan det potensielt også føre til at flere personer er smittsomme for sine nærmeste uten at de vet om det. Det kan igjen gjøre smittesporing utfordrende.

- Generelt er det slikt at personer kan være smittet med det nye koronaviruset uten å ha symptomer, noe som er en utfordring i arbeidet med å begrense utbruddet. Men det er mange faktorer som spiller inn, og mye tyder på at personer smittet med SARS-CoV-2 uten symptomer er mindre smittsomme enn personer som har symptomer, sier Rødland.

- Dersom munnbind fører til mindre infeksjonsdose og dermed flere smittede uten symptomer, kan det hende det totale antall smittede også vil gå ned. Så vi vet ikke om eventuelt økt andel asymptomatisk smittede som resultat av munnbindbruk vil føre til mer smitte i samfunnet. Smittesporing kan være veldig vanskelig, men det skyldes først og fremst at enkelte som tester positivt for covid-19 har et stort og uoversiktlig sosialt nettverk.