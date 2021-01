Hvis Oslo-byrådet svikter Manglerud, må Stortinget ta ansvar

Svikter de Manglerud er de borgerlige partiene klare til å ta ansvar.

Av Hallstein Bjercke, gruppeleder for Venstre i Oslo, Espen Andreas Halse, gruppeleder for KrF i Oslo, Nicolai Øyen Langfeldt, fraksjonsleder på miljø og samferdsel for Høyre i Oslo og Tommy Skjervold, bystyrerepresentant for Frp

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentenes meninger.

Fire borgerlige partier står nå sammen om å realisere Manglerudtunellen. Oslo-byrådet er en bremsekloss, men svikter de Manglerud er de borgerlige partiene klare til å ta ansvar.

Protester for døve ører

En av Norges mest trafikkerte veier er E6 Oslo øst. Det er en av de største transportårene i landet, og er Europas vei til Norge.

Denne hovedåren går i dag tett på skoler og nabolag. Hverdagen for store deler av Oslo øst er preget av tut, kork og kaos.

Der spesielt Høyenhall skole er utsatt, der lever elever og ansatte med støy, farlige skoleveier og dårlig luftkvalitet. Protestene lokalt har vært store, mens ørene til byrådet har vært døve.

Heldigvis finnes det de som lytter, og vi står klare til å ta ansvar byrådet når byrådet svikter.

Under bakken

Å flytte trafikken under bakken har vært en suksess i Oslo. Det realiserer en grønn og moderne byutvikling.

Over veien kan vi lage kollektivknutepunkter, det kan realiseres nye gang- og sykkelveier - og grønne lunger.

Prosjektet kan skape grønne pusterom for byen vår. Vålerengatunnelen, Granfosstunnelen, Ekebergtunnelen og Operatunnelen. Alle prosjektene har gjort Oslo friere for biltrafikk, grønnere og triveligere.

Vi vil gjenta suksessoppskriften og realisere tunnelen. I tråd med den tverrpolitiske enigheten i Oslopakke 3.

Når byrådet med Arbeiderpartiet i spissen kategorisk bryter den avtalen, bør ikke befolkningen på Manglerudområdet bli skadelidende.

- Vi trenger et områdeløft

På 1980-tallet kjørte det 20.000 biler på E6 Oslo øst, i dag er det 75.000 biler og 10-12.000 lastebiler. Vi trenger et områdeløft. Prosjektet innebærer å legge E6 i tunnel fra Abildsø til Alnabru, oppgradering av E6 fra Klemetsrud med eget tungtrafikkfelt og ekspress-sykkelvei.

Det vil være med på å redusere støy- og støvbelastningen for alle som bor i nærheten av E6. Vi gjør egentlig det samme på Manglerud som skal gjøres i Asker og Bærum med nye E18 vest for Oslo.

Vi ser ingen grunn til at barna i Asker og Bærum skal få en ny skolevei - og ikke elevene på østkanten.

I 25 har de ventet på tunnelen. Nå trenger de ikke flere lovord fra politikere. De trenger lyttende ører og handlekraft.

Det er på overtid at vi realisere Manglerudtunnelen.

