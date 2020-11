Hvis Pfizers mRNA-vaksine mot korona blir godkjent, vil det kunne være en revolusjon

Pfizer og BioNTech mener deres mRNA-vaksine er effektiv og har få bivirkninger. Det kan være en revolusjon.

Mandag kom nyheten om at vaksinen som utvikles av Pfizer og tyske BioNTech etter alle solemerker både er trygg og effektiv.

Det har lenge ligget i kortene at det bør være mulig å lage en vaksine mot pandemi-viruset, men det faktum at verdens største legemiddelkonsern mener de har fått det til, er i seg selv en voldsom nyhet.

Vaksinen i seg selv er antatt å bli et logistisk mareritt, siden den må oppbevares på minus 80 grader, og vil derfor trolig primært bli brukt i de rikere delene av verden.

Helt ny teknologi

Men det er mindre kjent at vaksinen som de to selskapene utvikler, baserer seg på en teknologi som så langt aldri har blitt godkjent for mennesker: mRNA.

Det finnes mange forskjellige måter å lage vaksiner på, men så langt har alle som har blitt brukt til mennesker hatt dette til felles: Vaksinen inneholder hele eller deler av viruset som du skal beskyttes mot.

Pfizers vaksine bruker derimot ingen deler av viruset i det hele tatt. I stedet baserer vaksinen seg på det som kalles mRNA.

Det er flere selskaper som jobber med lignende vaksiner, blant annet amerikanske Moderna og tyske Curevac.

Den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer sier at covid-19-vaksinen de utvikler sammen med tyske BioNTech er 90 prosent effektiv mot å hindre covid-19-infeksjoner i fase 3-tester. Her settes den første vaksinedosen på en deltaker i testingen. Foto: University of Maryland School of Medicine via AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

En mRNA-vaksine trenger ikke selve viruset for å gjøre deg immun. I stedet brukes avansert genteknologi til å få kroppen selv til å produsere det fremmede materialet immunforsvaret skal gjenkjenne, slik at den kan starte produksjonen av antistoffer uten at den har blitt infisert.

- En begynte å tenke på denne typen vaksine på 90-tallet, men problemet er at det brytes veldig fort ned av enzymer, både i kroppen og «på hylla», noe som gjør at man må ha gode stabiliseringsteknikker for å få det til å fungere i praksis, har seniorforsker Stig Tollefsen ved vaksineorganisasjonen CEPI sagt til Nettavisen tidligere i år.

Å stabilisere viruset har man nå muligens løst ved å kapsle inn RNA-et i «såpebobler», i kombinasjon med lagring på lav temperatur.

Aavitsland: - En revolusjon innen vaksinefeltet

Det avgjørende viktige med mRNA-vaksiner er todelt:

1. For å utvikle vaksinen trenger man ikke selve viruset, men bare gensekvensen av viruset. Oppdages et nytt virus i Kina, kan gensekvensen sendes elektronisk til Tyskland, og basert på den kan man lage en ny vaksine. Selve produksjonen innebærer ikke å dyrke fram virus.

2. Det antas å være svært enkelt å endre en vaksine og raskt sette den i produksjon. Det betyr at mRNA dermed kan fungere som en vaksineplattform: Man har en ferdig mal, og trenger derfor bare mindre modifikasjoner.

Hvis Pfizer skulle få denne vaksinen godkjent, vil det trolig være første skrittet mot nettopp en slik plattform.

Overlege Preben Aavitsland ved FHI sier dette potensielt er en revolusjon:

- Dette er bare en foreløpig analyse. Vi bør vente på de endelige resultatene om noen uker. Dersom de er like gode, har man gode beviser for konseptet med mRNA-vaksiner. Det er en revolusjon innen vaksinefeltet, skriver Aavitsland i en e-post.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier at en eventuell godkjenning av en mRNA-vaksine, som Pfizer nå kan bli den første som får, vil være en revolusjon for vaksiner. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

- I prinsippet kan man endre det mRNA som inngår i vaksinen slik at det passer til det viruset som er mest utbredt. Legemiddelverket må svare på om en slikt endring av mRNA krever helt ny utprøving, påpeker han.

- Kanskje kan man benytte såkalte surrogatmål, for eksempel et antistoffnivå som man vet er nok til å gi beskyttelse. Da holder det kanskje å prøve ut nye varianter i bare noen hundre personer for å kunne vise at vaksinen gir tilstrekkelig antistoffnivå. Dette vet vi ikke ennå, sier han.

Kan bety mer effektive vaksiner

Dette vil drastisk kunne kutte ned på utviklingstiden for en vaksine, og vil være svært gode nyheter, med blant annet nyhetene som kommer fra mutasjoner i Danmark.

Det er tidligere sagt at mRNA-vaksiner også vil kunne gi langt mer effektiv influensa-vaksine. Dagens vaksiner er typisk under 50 prosent effektive, fordi man lang tid i forveien må «gjette» hvilke influansavirus som vil treffe når vinteren kommer for å kunne produsere vaksinene i store nok volum.

Med en mRNA-vaksine antas det at man kan vente mye lenger med å sette igang produksjonen, og at man dermed vet mer om hvilken influensa-variant som er i ferd med å spre seg.