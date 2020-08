Hviterussiske fabrikkarbeidere i streik

Hundrevis av hviterussiske fabrikkarbeidere gikk til streik i Minsk fredag til støtte for opposisjonens krav om at president Aleksandr Lukasjenko må gå av.

Arbeidere fra bilfabrikken MAZ og traktorfabrikken MTZ la ned arbeidet og marsjerte mot sentrum etter at opposisjonen oppfordret til streik mot Lukasjenkos påstand om at han vant valget søndag.

Svetlana Tikhanovskaja hevder at det var hun som vant etter å ha ledet en landsomfattende protestbevegelse. Hun dro til Litauen etter valget etter angivelig å ha blitt presset til å reise av regimet.

Den spontane streiken fredag er høyst uvanlig i et land der Lukasjenko styrer en kommandoøkonomi i sovjetisk stil, og der særlig traktorfabrikken blir betraktet som et nasjonalsymbol.

Utenfor traktorfabrikken holdt de streikende arbeiderne opp en plakat der det sto. «Vi er ikke sauer, vi er ikke en flokk, vi er arbeidere på MTZ, og vi er ikke 20, vi er 16.000».

Teksten henviser til at Lukasjenko kalte opposisjonen en saueflokk som er styrt fra utlandet, og fredag sa at det bare var et 20-tall arbeidere som hadde lagt ned arbeidet.

En av de streikende arbeiderne at han ville ha Tikhonovskaja tilbake.

– Hun er vår president, vi stemte på henne, sa han.

