Hvor dårlige tapere er byrådet?

KRITISK: Nicolai Øyen Langfeldt, nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget, lurer på om Oslo Byråd vil erkjenne at kampen mot «monsterveien» er tapt. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix / Oslo Høyre)

- Byrådet kjører med brekket på, og til tross for lovnader om at Fornebubanen skal prioriteres, er det bygget nøyaktig null meter T-bane under dette byrådet.

Av Nicolai Øyen Langfeldt, nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre. Etter at valgseieren var sikret i 2015, og et nytt rødgrønt byråd var enige om de viktigste sakene, garanterte den sylferske samferdselsbyråden i Oslo at «det ikke skal lages én meter ekstra vei, eller legges mer asfalt». MDG hadde gått til valg på å «stoppe veiprosjekter i andre fylker som vil øke bilkapasiteten på innfartsveiene til Oslo». De hadde også lovet å «reforhandle Oslopakke 3, og skrinlegge E18 Vestkorridoren». Velgerne deres jublet. Ding-dong, «monsterveien» er død! Les også: Bekreftet: Grønt lys for ny E18 i Oslo - MDG og SV går ut av fylkesrådet Under re-forhandlingene av Oslopakke 3 i 2016 undertegnet byråd Berg allikevel på at E18 skulle bygges. «For E18 Vestkorridoren er Oslo og Akershus enige om at strekningen Lysaker-Strand gjennomføres som 1. etappe av strekningen Lysaker-Drengsrud, med mål om byggestart mot slutten av 2018 i tråd med gjeldende planer,» står det i avtalen. Det er noe ganske annet enn å «skrinlegge». Byrådet feiret resultatet som en stor seier. Det virket ikke som mange stilte seg selv kontrollspørsmålet: Har lokalpolitikere i Oslo egentlig makt til å stanse en statlig vei som er vedtatt av Stortinget. En vei som i tillegg ligger i et annet fylke? Les også: Lan Marie Berg har vist at hun ikke er til å stole på hverken for tilhengere eller motstandere av E18 24.august i år fikk vi svaret. Et bredt flertall av politikerne i Viken gav grønt lys for bygging av både ny E18 og forlengelsen av T-banenettet vestover, kjent som Fornebubanen. Vedtaket burde ikke overraske mange, men byrådet er visstnok sjokkert over resultatet og mener seg utsatt for «tidenes miljøsvik». Det varsles krisemøte og byråd Berg sier «vi må vurdere om det er noen vits å fortsette samarbeidet» med Viken. Raymond mener Vikens vedtak er «uhørt i et demokratisk perspektiv» og har døpt om Oslopakke 3 til «Bærumspakke». Vil de ut av avtalen? Les også: Fem år med rødgrønt byråd: Dette er Raymond Johansen mest fornøyd med Nå er spørsmålet; vil byrådet erkjenne at de har tapt kampen mot «monsterveien» i et nabofylke og endelig konsentrere seg om å forbedre kollektivtilbudet i Oslo? Eller vil de «hevne seg» på Viken ved å trekke seg fra Fornebubanen? På vegne av innbyggerne i Oslo og Viken håper jeg inderlig at byrådet ikke er så dårlige tapere, men kanskje er dette mer sannsynlig enn man skulle tro. Etter fem år i byråd er Fornebubanen allerede fem år forsinket. Byrådet kjører med brekket på, og til tross for lovnader om at Fornebubanen skal prioriteres, er det bygget nøyaktig null meter T-bane under dette byrådet. Vikarbyråd Arild Hermstad fra MDG har i Nettavisen tidligere gjort det klart at det er viktigere for byrådet i Oslo å stanse E18 enn å bygge Fornebubanen. De neste dagene vil vise om byrådet erkjenner nederlaget, eller fortsetter med skitne triks en Rudolf Blodstrupmoen verdig. Les også: MDG truer rødgrønne ekspartnere: Kan redde Viken-regionen

