Det verste som kunne skjedd i et koronainfisert Bergen og Norge, var sol og fint vær.

Av Hanne Indrebø, sykepleier, komiker, podkaster og fast spaltist i Bergensavisen

I disse tider hvor hanskene helst skal være på, tar jeg de nå av. I hvert fall dem av typen silke. For nå er det for pokker meg på tide at folk våkner opp og gjør et forsøk på å trekke eget hode ut av egen bakende.

På vei for å handle for en som sitter i karantene, måtte jeg i dag gå over Bryggen i Bergen. Allerede hadde jeg reagert på at så mange mennesker var ute i det fine været og trosset alle oppfordringer om å holde minst én meter avstand til hverandre.

Smekkfull uteservering

Sjokket ble likevel ikke mindre når jeg gikk forbi uteserveringen til Egon på Kjøttbasaren. For den var smekkfull. Ikke nok med det, det sto minst 20 mennesker i kø for å komme inn. Ut i fra hva jeg kunne se var det heller ikke redusert på antall bord, folk både satt og sto tett i tett.

Hva er det dere ikke forstår? Hvor ego(n)istisk går det an å bli? Hadde jeg ikke visst bedre hadde jeg trodd at klimafornektere, vaksinemotstandere, flat-earthere og hyttefolk som krever påsken sin tilbake, hadde slått sammen sine landsmøter og avholdt dem på Egon i dag. For dere koronafornektere plasserer jeg lett i samme elendige bås som dem.

Her står Norge og ikke minst verden i en unntakstilstand uten like, men «vi må jo få lov til å kose oss litt likevel eller?»

Nei, faktisk ikke.

Man får ikke lov til å kose seg når det går på bekostning av alle andre rundt deg. For alt du vet er du en vandrende smittebombe. Noe av problemet med covid-19 er at mange knapt har merkbare symptomer, men likevel viser seg å teste positivt. Hvordan vet du at du ikke er en av dem?

Hevet over alle andre

Hva er det som gjør at du syns det er greit å heve deg selv over absolutt alt av det landets ledere, eksperter, verdens helseorganisasjon med flere anbefaler, og si «Hvor farlig kan den der koronaen det være da?» Tør du virkelig ta den sjansen?

Da fortjener du i så fall å forbli i samme bås som de som tror at jorden er flat. Og du fortjener å måtte spise overpriset middelmådig mat fra Egon resten av livet!

Eller er det bare noen som har inntatt en Titanic-mentalitet. «Vi synker, men vi skal faen meg kose oss med en pils på Egon på veien ned»

Det var ikke bare hos Egon at uteserveringen i dag var full. Jeg registrerte flere steder langs Bryggen der folk satt tett i tett. Skålte og koste seg. Solbriller, øl og sol. Rene påskestemningen. «En pinne for landet» - kiss my ass!

Jeg skjønner at det kan være fristende for en bransje som er i dypt knestående å tjene noen skarve kroner der de kan, men til enhver pris? Tydeligvis og dessverre, ja.

Det hjelper ikke at du står på balkongen din og deltar i «Hele Norge klapper for helsevesenet» og andre samfunnskritiske yrker når du dagen etterpå føler du fortjener en utepils i solen.

Jeg er sykepleier. Tror du at vi helsearbeidere nå kan risikere å bli pålagt 16 timers arbeidsdager fordi «koronaen ikke er så farlig»? Tror du at helsearbeidere nå på kort varsel kan bli omdisponert til helt andre og ukjente avdelinger og sykehus enn der vi vanligvis jobber, fordi landets ledere, og verden forøvrig, er hysteriske?

Tror du at sjåfører og butikkansatte allerede jobber overtid for å sikre oss varer fordi de syns det er så gøy at folk hamster joikakaker og dasspapir? Dere hamstrere plasseres forresten også i tidligere nevnte bås.

Tror du politiet egentlig har tid og ressurser å bruke på utepilsdrikkende koronafornektere som deg selv, slik jeg nå leser at de til slutt måtte gjøre på Egon i dag?

Med sjal som munnbind

Det blir surt å stå som sykepleier med kun mitt eget sjal som munnbind, ved siden av en lege som må ta avgjørelser om hvem som skal leve og hvem som skal dø, når det kanskje kunne vært unngått hvis du hadde våknet litt tidligere og tatt det ansvaret du faktisk hadde. Det høres jo absurd ut, men det er realiteten i Italia nå.

Italia er en ganske så nær nabo, og den naboen kommer snart og banker på døren vår. Den naboen driter i om vi vil åpne døren eller ikke. Tar ikke vi nå alle ansvar så blir de bankene så harde at døren vår knuses. I Italia dør det per i dag mellom 600 og 800 mennesker i døgnet fra korona, mens her hjemme står folk i kø på uteserveringen og krever sin rett til å kose seg. Dette er så grusomt uforståelig.

Italia er den naboen ingen vil ha akkurat nå. Det er du også hvis ikke du skjerper deg

Jeg nekter å tro at noen trosser alt og alle på grunn av uvitenhet når det ikke skrives eller snakkes om annet enn korona i disse dager. Er det dumhet og egoisme? Eller er det bare noen som har inntatt en Titanic-mentalitet. «Vi synker, men vi skal faen meg kose oss med en pils på Egon på veien ned».

Joikakake-hamstrere må også ta i et tak

Norge synker heldigvis ikke like fort som Titanic, i hvert fall ikke om alle Egon-gåere, festdeltagere, hyttereisende, joikakake-hamstrere og koronafortektere også tar i et tak.

Om du er enig eller uenig i avgjørelsene, karantene og restriksjonene er komplett irrelevant. Bare gjør som du blir fortalt, slik majoriteten av samfunnet faktisk gjør og klarer. Og her kommer det positive oppi alt dette. De aller, aller fleste av oss forstår at vi står (med en meters avstand) sammen i dette. Vi forstår at situasjonen krever samarbeid og innsats fra oss alle.

- Dette er en dugnad

Dette er en dugnad. De færreste av oss liker dugnad, men de fleste av oss gjennomfører den likevel. Heldigvis. Italia er den naboen ingen vil ha akkurat nå. Det er du også hvis ikke du skjerper deg.

Du har et valg om å kunne bidra til å redde meg, venner, familie og han i kassen på Kiwi. Jeg har ikke et valg om å redde deg, men hadde jeg hatt det hadde jeg fremdeles gjort alt jeg kunne for deg. Og det lover jeg å gjøre når det kanskje er deg jeg ser over kanten på mitt provisoriske munnbind.

Men vær så snill og hjelp meg hjelpe deg. Hjelp oss. Hjelp hverandre. Hold avstand og hold deg helst og mest inne. Så god var ikke den pilsen, vel?