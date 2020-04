Hvor er opposisjonen fra venstre i forsvarspolitikken?

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen legger fram en plan der han vil øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP, som bestilt av Jens Stoltenberg og Donald Trump. Men «opposisjonen» mener det er alt for lite. Har fredsbevegelsen intet talerør på Stortinget?

Etter at Frank Bakke-Jensen i går la fram en langtidsplan for Forsvaret helt fram til 2028, har TV 2 og NRK jakta på svar fra «opposisjonen». Men hvem er «opposisjonen»? Liv Signe Navarsete i Senterpartiet og Anniken Huitfeldt i Arbeiderpartiet. De to mest opprustningskåte politikerne i Norge. Hvis Donald Trump og Jens Stoltenberg hadde sagt 4 prosent, ikke 2, ville Navarsete og Huitfeldt sagt «hopp»! Og veldig gjerne enda lenger! Helst verdensrekord!

Dette skjer på et tidspunkt i verdenshistorien da alle som vil se, ser at det verden etterspør er investeringer på nær sagt alle andre områder enn i det militærindustrielle kompleks - den aller største klimaverstingen. Jagerflyet F-35 svir av 5600 liter brennstoff i timen!

Norge har bestilt 52 utgaver av dette miljøsvinet, og på verdensbasis lyder ordren på 3500 eksemplar. La oss si at alle flyene trenger 100 treningstimer i lufta hvert år. Da kan du finne fram til regnestykket: 3500 x 5600 x 100. Hvor mange tonn CO2-utslipp i atmosfæren dette betyr, vil kalkulatoren din umulig finne svaret på.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er altså pådrivere i dette racet. Deres krav er enkle å sammenfatte. Flere stridsvogner, større brigader, flere fregatter, mer til luftvern, mer personell. Mer til alt, egentlig.

Og det er da jeg spør meg: Hvor er venstre-opposisjonen? Hvor er SV og Rødt? Verken Audun Lysbakken (SV) eller Bjørnar Moxnes (Rødt) har lang vei til riksmedienes rampelys. Kan det hende at de har hengt på telefonen til Dagsnytt 18 og Nyhetskanalen for å fortelle at de er i opposisjon til den ekstreme opprustninga regjeringa Solberg foreslår?

Svaret er nei.

Hva skjedde med at «vi er alle for nedrustning»? I festtaler er jo dette opplest og vedtatt, ikke minst på venstresida. Men sannheten er at til og med SV – et parti som er tufta på fred og nedrustning - er for «mer til forsvar». I Rødt mener sentralstyremedlemmet og forsvarspolitikeren Per-Gunnar Skotåm at forsvarsbudsjettet allerede i dag burde vært «omtrent 100 milliarder»! 30 milliarder mer enn hva Frank Bakke-Jensen foreslår at budsjettet skal ligge på i 2028!

Så det er kanskje ikke så merkelig at det er tyst som i grava fra ytre venstre i norsk politikk i forsvarsdebatten? Kanskje er det Donald Trumps søte drøm, at den rødgrønne sida vinner valget i 2021?