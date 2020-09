Hvor farlig er egentlig Novitsjok?

Hvor hensiktsmessig er det egentlig å benytte Novitsjok hvis man ønsker å ta livet av en offentlig kjent person?

Ja, er det i det hele tatt praktisk mulig å gjennomføre et slikt attentat ved hjelp av denne nervegiften, uten å påkalle hele verdens oppmerksomhet?

Forgiftningen av Navalnyj

Da den russiske opposisjonspolitikeren, Aleksej Navalnyj, ble akutt syk under en flyreise fra Sibir til Moskva den 20. august 2020, tok det ikke lang tid før staben hans mistenkte et regelrett attentat.

Det at Navalnyj plutselig kollapset etter å ha drukket en kopp te, førte til mistanke om forgiftning. Den dramatiske innsykningen gjorde det nødvendig å mellomlande i Omsk, for der å kunne frakte ham til byens sykehus.

Novitsjok?

Etter stort press fra Navalnyjs familie og støttespillere ble det allerede etter to døgn besluttet å overflytte ham til Charité-sykehuset i Berlin, for videre utredning og behandling.

Ikke lenge etter han var ankommet det tyske sykehuset, begynte spekulasjonene om at Navalnyj måtte ha blitt forgiftet. Like etter ble det hevdet at forgiftningen skyldtes en ekstra farlig utgave av nervegiften, Novitsjok.

Stod Russland bak?

Siden Novitsjok i sin tid ble utviklet i det gamle Sovjetunionen, var det ikke overraskende at vestlige politikere mistenkte russiske myndigheter for å stå bak forgiftningen. Heller ikke var det særlig overraskende at både EU og USA raskt var på banen med krav om straffereaksjoner mot Russland.

Èn høyaktuell straffereaksjon ble særlig fremhevet, nemlig kanselleringen av gassrørledningen Nord Stream 2, som etter planen skal sørge for levering av gass direkte fra Russland til Tyskland. Denne rørledningen er per i dag femten mil fra å være ferdigstillet og operativ.

Nå er det ingen hemmelighet at USA har betraktet Nord Stream 2 som en direkte trussel mot amerikansk innflytelse i Europa, og det var derfor ikke særlig overraskende at USAs utenriksminister, Mike Pompeo, utvetydig proklamerte at denne gassrørledningen var noe USA ville bekjempe med alle midler.

- Bevisene på bordet!

Personlig har jeg nok hele tiden savnet en klarere bevisføring om Novitsjok-forgiftningen fra tyske myndigheters side, da jeg sitter med en følelse av at deres konklusjoner i all hovedsak er basert på liknende saker fra fortiden.

Steffen Seibert, pressetalsmann for den tyske regjeringen, kom eksempelvis med følgende forklaring på den enerådende forgiftningshypotesen:

Mistanken er at Navalnyj ble forgiftet, fordi det uheldigvis har vært flere slike mistenkelige hendelser i nylig russisk historie.

En mann med mange fiender

Aleksej Navalnyj har gjennom sin kompromissløse kamp mot den utbredte korrupsjonen i Russland utvilsomt skaffet seg mektige fiender. At noen av disse helst hadde sett ham død, er derfor ikke overraskende.

Da han plutselig ble alvorlig syk, var det kanskje ikke så merkverdig at mange mistenkte et giftattentat.

Selv om mange - på autopilot - rettet pekefingeren mot Vladimir Putin, er det langt fra sikkert at det er den russiske presidenten som står bak denne forbrytelsen. Når man leter etter potensielle oppdragsgivere til slike attentater, kan det ofte være lurt å stille seg følgende spørsmål:

Hvem tjener mest på at personen likvideres?

Putin har mest å tape

I mine øyne er det helt andre krefter enn Vladimir Putin og kretsen rundt ham som vil ha noe å tjene på en slik likvidasjon. Putins største mareritt er naturligvis at Nord Stream 2 skal avbrytes i siste øyeblikk, som en følge av politiske og økonomiske sanksjoner.

Beskyldninger om bruk av nervegiften Novitsjok for å ta livet av en politisk motstander, var derfor det siste han trengte.

Og hvorfor skulle nå president Putin ha behov for å likvidere Navalnyj? Javel, mannen er populær i vestlige medier, men han har i nasjonale valg aldri representert noen trussel mot Putins regime.

Navalnyj kvikner til

Heldigvis ser det ut til at Navalnyj kommer til å bli helt frisk igjen. Han er nå oppgående og vital, og er i stand til å ta selfies sammen med sin familie. Verbalt kommuniserer han normalt, og han bedyrer at han husker «alt» som skjedde, herunder kollapsen om bord på flyet.

Han er selv skråsikker på at han har blitt utsatt for en forgiftning, og han hevder det har blitt funnet Novitsjok på og i kroppen hans. Funnene av nervegiften skal forøvrig være bekreftet av tyske, franske og svenske laboratorier.

- La oss slippe mer Novitsjok!

Hvis dette virkelig handler om Novitsjok, bør vi alle håpe på at eventuelle snikmordere går bort fra bruk av en slik nervegift i fremtiden.

Det beste ville selvfølgelig vært om hele det internasjonale samfunnet respekterte og fremforhandlet en konsensus om å avstå fra drap på politiske motstandere - eller antatte fiender.

Hovedgrunnen til å velge bort Novitsjok, eller beslektede substanser som drapsvåpen, er for å unngå potensiell massedød i kjølvannet av drapshandlingen, noe som absolutt er en realistisk sideeffekt ved bruk av denne nervegiften.

Giftige substanser

La meg illustrere dette ved hjelp av noen eksempler på giftige substanser.

Cyanid: Starter vi med Cyanid, som gjennom kriminallitteraturen har fått status som drapsgift nummer én, regner man 0,1 gram som en dødelig dose for et menneske. Det skal altså fryktelig lite gift til for at døden skal inntreffe.

Sarin: Som ledd i utviklingen av kjemiske våpen fikk man i 1938 den kjemiske substansen Sarin. Sarin er et giftsstoff som anses å være ett hundre ganger så dødelig som Cyanid, og det er tilstrekkelig med så lite som 0,001 gram av stoffet for å ta livet av et menneske. Ett glass med Sarin kan i teorien drepe 400.000 mennesker.

Saddam Hussain benyttet Sarin da han i 1988 angrep irakiske kurdere i landsbyen Halabja. Det samme giftstoffet ble benyttet av den japanske sekten, Aum Shinrikyo, i terrorangrepet mot Tokyos undergrunnsbane i 1995.

VX: Enda farligere enn Sarin er stridsgassen VX. Denne nervegiften skal være ti ganger så potent som Sarin. Kun 0,0001 gram av denne giften er nok til å drepe én person.

VX er giften som i 2017 ble brukt til å drepe Kim Jong-Nam, halvbroren til Nord-Koreas leder, Kim Jong-un. To kvinner dukket opp bak Kim Jong-Nam på flyplassen i Malaysia, og smurte giften inn i ansiktet hans. Noen minutter senere var han død.

Novitsjok

Det tidligere Sovjetunionen utviklet imidlertid enda farligere giftstoffer, hvor den giftigste av disse skal være Novitsjok (A-232).

Novitsjok er ti ganger så giftig som VX, og dødelig dose for et menneske er derfor 0,00001 gram. Volummessig er en så liten mengde giftstoff å sammenlikne med noe som er 1000 ganger mindre enn en dråpe.

Virkningsmekanisme:

Novitsjok virker gjennom å blokkere enzymet acetylcholinesterase, som er helt nødvendig for at nervesignalene skal overføres. Om nervesignalene hindres, blir ikke muskulaturen aktivert, og lammelse og hjertestans blir det endelige resultatet.

Novitsjok leverer toksisitet, selv om offeret ikke svelger substansen; det holder at den kommer i kontakt med offerets slimhinner (øyne, lepper, tunge).

Forgiftningen inntrer nærmest umiddelbart; symptomene i form av kramper, åndenød, oppkast, bevisstløshet og kvelningsfornemmelse, kan melde seg allerede etter 30 sekunder. Døden inntrer i løpet av minutter.

Fakta Novitsjok ↓ Rammer nervesystemet, på samme måte som andre nervegifter som Sarin og VX.



Utviklet av Sovjetunionen på 1970- og 1980-tallet.



Kan komme i veldig fin pulverform.



Skal være 5-8 ganger dødeligere enn VX.



Symptomene kommer etter 30 sekunder til to minutter.



Symptomer: Spasmer, kramper, lammelser, hjertesvikt.



(Kilde: AFP)



Novitsjok kan gi massedød

Novisjok ble opprinnelig utviklet for å påføre fienden massedød. Hele regimenter skulle utslettes ved at de ble eksponert for denne giften. Eller hele byer, for den saks skyld. Novitsjok ble sett på som «atombomben» blant kjemiske våpen.

Det foreligger kun begrenset kunnskap om nervegiftens kjemiske oppbygging, noe som i neste omgang gir behandlingsmessige utfordringer. (Atropin er en form for motgift, men samtidig kan overdosering med Atropin gi livsfarlige bivirkninger).

Forgiftning hvis kontakt med ofrene

Den ekstreme toksisiteten gjør giften livsfarlig for alle som kommer i kontakt med den, eller som på en eller annen måte kommer i kontakt med ofrene.

Helsepersonell som helt uvitende skulle starte behandling av slike forgiftningsofre, vil med stor sannsynlighet eksponeres for nervegiften, og dø etter kort tid. Det samme gjelder alle andre som på en eller annen måte kommer i fysisk kontakt med de syke.

Det skal være umulig å overleve en forgiftning med Novitsjok, noe som jo var hele poenget med å utvikle denne ekstremt potente nervegiften.

Hvordan overlevde de?

Så, hvordan kunne Navalnyj ikke bare overleve en antatt Novitsjok-forgiftning, men dessuten være i fullt vigør, både fysisk og mentalt, bare noen få uker etter å ha blitt eksponert for giften?

Og hvordan overlevde far og datter Skripal et tilsvarende giftattentat i England i 2018?

Som de fleste av oss kanskje husker, ble Skripals brakt til sykehus i bevisstløs tilstand. Der ble diagnosen, Novitsjok-forgiftning raskt stillet, og vi var nok mange som fryktet det verste.

Overraskende nok ble de begge raskt bedre, noe som ble tilskrevet god medisinsk behandling. Både far og datter skal ha vært i helsemessig god forfatning ved utskrivelse.

Hvor ble det av Skripals?

Deretter forsvant far og datter Skripal på spektakulært vis, og dette skjedde før de fikk anledning til å dele sine historier med offentligheten. Det er ikke kjent hvor de befinner seg, og oppsiktsvekkende nok, ser det ikke ut til at mainstream media er spesielt interessert i deres skjebne.

En annen gift enn Novitsjok?

Jeg har ingen problemer med å akseptere at både Skripals og Navalnyj har vært døden nær som en følge av en eller annen form for forgiftning. At det i begge tilfeller har vært snakk om en instrumentell bruk av giftstoff(er), kan jeg også tro på.

Men at giften de ble eksponert for, skal ha vært Novitsjok, verdens mest potente nervegift, stiller jeg meg ytterst tvilende til.

Men selvfølgelig kan jeg ta feil. Jeg er på ingen måte noen ekspert på nervegifter, og jeg bør derfor være forsiktig med å uttale meg altfor skråsikkert.

Det er dog et faktum at Novitsjok regnes for å være en ekstremt dødelig substans, og at giftstoffet ble utviklet for å spre massedød.

Når tre personer overlever ...

Når tre personer likevel overlever en angivelig Novitsjok-forgiftning, vil det kanskje være naturlig å stille følgende spørsmål: Ble de egentlig eksponert for Novitsjok, eller var det et annet giftstoff som gjorde dem syke?

For var det Novitsjok som ble benyttet, må dette nesten bety at nervegiften er mye mindre toksisk enn det verden så langt har trodd.

Men dette er en uvesentlig problemstilling, vil kanskje noen innvende. Det viktigste må være at ofrene overlever.

Det er alltid hyggelig når folk overlever forgiftning, vil jeg da replisere. Men i mitt hode er det faktisk viktig at man oppgir riktig agens når man forholder seg til et antatt nervegiftangrep.

Ingen er tjent med at man på sviktende grunnlag trykker på Novitsjok-alarmen, siden dette automatisk skaper unødig angst i offentligheten.