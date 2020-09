Hvor lenge kan Støre bli sittende?

Arbeiderpartiets oppslutning bare fortsetter å falle. Partileder Jonas Gahr Støre synes helt ute av stand til å snu trenden, men har likevel blitt sittende. Kan dette fortsette?

Jonas Gahr Støre har sittet som leder for Arbeiderpartiet siden 2014. Partiet har sittet i opposisjon helt siden 2013. Til tross for dette peker meningsmålingene for Arbeiderpartiet stort sett bare en vei:

Nedover.

På drøye fem år er oppslutningen til Arbeiderpartiet nesten halvert.

Nok en dårlig måling

I Sentios meningsmåling utført for Nettavisen viser Arbeiderpartiet fall også i september. Partiet får en oppslutning på 21,8 prosent, som er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra august.

Dette er det dårligste resultatet som er målt for Arbeiderpartiet siden september 2003 på Sentios målinger.

Partiet mister velgere både til andre rødgrønne partier og til Høyre.

Arbeiderpartiets oppslutning er nå ikke mer enn 70 prosent av summen av de andre rødgrønne partiene når MDG og Rødt tas med.

Dersom dette skulle vært resultatet av et stortingsvalg, ville Arbeiderpartiets stilling blitt svak, til tross for rødgrønt flertall.

Skyldes det Giske og korona?

I det siste har det vært bråk rundt Trond Giske som har gitt Ap svært dårlig oppslutning i Trøndelag. Hadde det vært valg nå, ville Ap tapt halvparten av stortingsrepresentantene i der.

- Det er helt ræva tall, uttalte nyvalgt fylkesleder Ingvild Kjerkol til Aftenposten.

Mulig det.

Bråket rundt tidligere nestleder Trond Giske har ridd Arbeiderpartiet som en mare siden 2017. Metoo-saker, maktkamp i ledelsen, dansevideoer og det mislykkede forsøket på comeback i år har utvilsomt splittet partiet.

Bråket rundt tidligere nestleder Trond Giske har ridd Arbeiderpartiet som en mare siden 2017. Etter å ha blitt vraket som leder på et dramatisk årsmøte i Trøndelag Arbeiderparti nylig, er Trond Giske nå etter alt å dømme ferdig i politikken. Tilbake står et skadeskutt parti. Foto: Heiko Junge (NTB)

Samtidig har koronaepidemien det siste halvåret satt Arbeiderpartiet i skyggen.

Det er Erna Solberg som skinner. Solbergs stødige ledelse av koronahåndteringen har gitt både henne og Høyre stor tillit. Høyre er nå landets største parti, og det etter syv år i regjering. Slikt er uvanlig.

Men nedturen for Arbeiderpartiet startet hverken med koronaepidemien eller bråket rundt Trond Giske.

Nedturen startet noen måneder etter at Jonas Gahr Støre ble partileder.

ERNA ER STJERNA: Som skinner. Foto: (NTB scanpix)

Arbeiderpartiet har et lederproblem

Det dette koker ned til er at Arbeiderpartiet har et lederproblem. Jonas Gahr Støre har altså sittet som leder for partiet siden 2014. Det går ikke an å skylde på andre for den elendige utviklingen som har vært. Det er lederen som skal sette kursen og dra partiet opp og frem.

Det har ikke Støre klart, noe vedvarende fall i oppslutning viser med all tydelighet.

Støre har vært med lenge. Før han ble partileder satt han som statsråd i åtte år. Før det igjen har han vært både statssekretær og sentral embetsmann. Han mangler i alle fall ikke erfaring.

Kjernen i dette er lederegenskaper. Mangt og meget har vært skrevet opp gjennom årene som berører Støres lederegenskaper.

Hvordan han håndterte den vedvarende striden rundt Trond Giske. Hvordan han har rotet med private investeringer i strid med de prinsipper han har forfektet politisk. Hvordan han løy om sine kontakter med Hamas i Midt-Østen, tok med tepper hjem fra Utenriksdepartementet. Hvordan han fikk bygd brygge med svart arbeidskraft, og sendte advokat etter NRK for å stoppe innslag om det.

Alt dette ligger der som en del av bakteppet som er et vedvarende problem for Jonas Gahr Støre som leder av Arbeiderpartiet.

Det er et problem fordi det i sum sier noe om Støres karakter. Og om hans lederegenskaper.

Moria-flyktningene vil vise at Støre er en geléklump

Nå er det kommet en ny sak som vil vise Støres lederegenskaper - eller mangel på sådan.

Etter at Moria-leiren i Hellas brant i forrige uke har det nærmest blitt holdt auksjon blant innvandringsliberale Ap-ordførere om å ta imot flest mulig flyktninger derfra.

Diskusjonen om Moria-flykningene, og hvor mange Norge bør motta, var der også før leiren brant. I april skrev Støre sammen med partiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani et innlegg i VG som redegjorde for partiets moralske kompass. Der heter det:

«Når vi har prioritert å hente mennesker som står på FNs lister, er det fordi vi legger til grunn at de trenger hjelpen mest. Vi sitter ikke i Norge og velger fra ulike leire i ulike hjørner av verden, og gir mennesker fra den ene leiren forrang over andre.»

Men nå er det blitt veldig uklart hva Støre egentlig mener om dette. Innvandringspolitsk talsmann Masud Gharahkhani sier nå partiet vil ta imot langt flere flyktninger fra Moria-leieren enn regjeringen.

Masud Gharahkhani. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Hva mener Støre? Har han ikke styring på hva partiet skal mene om dette?

Etterlatt inntrykk er at Jonas Gahr Støre hele tiden lar seg forme og styre av begivenhetene, og at prinsipper og tidligere standpunkter kastes når det minste press oppstår. Akkurat som en geléklump.

Slikt kan ikke kalles stødig ledelse av et parti.

Ingen av nestlederne kan overta

Arbeiderpartiet har to nestledere. Hadia Tajik har sittet lengst av dem, er mest kjent og markant.

Problemet til Hajik, og som splitter partiet, er at hun til tross for sin bakgrunn fra Rogaland så til de grader er klistret til den venstreliberale hovedstadseliten som preger toppen av Arbeiderpartiet.

Hajik går heller på pølsefest med pressetoppene enn på møte i fagbevegelsen. Så upopulær er hun at hun i 2018 ble nektet av LO å holde 1. mai-tale i Haugesund.

Det sier sitt.

Hadja Tajik er nestleder i Arbeiderpartiet Foto: Terje Bendiksby (NTB)

Konflikten med den nå fallerte Ap-kronprinsen og tidligere nestleder Trond Giske har gjort Tajik fullstendig uspiselig i Giske-fløyen i partiet.

I praksis er Tajik så splittende i Arbeiderpartiet at hun ikke er valgbar som leder.

Den andre nestlederen, Bjørnar Skjæran, har også et stort problem.

Han er så anonym og ukjent at knapt noen utenfor arbeiderbevegelsen i Nordland vet hvem han er. Han sitter ikke på Stortinget. Han kom inn i ledelsen i 2019 og skulle være en «gutt fra gølvet» og distriktsalibi. En slags motvekt til den akademiske hovedstadseliten.

Bjørnar Skjæran er også nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Terje Pedersen (NTB)

Så langt har ikke Skjæran lykkes med det. Hans plass i Ap-ledelsen har på ingen måte forhindret at Arbeiderpartiets oppslutning i Nord-Norge har kollapset.

Hvor lenge kan Støre bli sittende?

Og slik går det i Arbeiderpartiet. Jevnt og trutt nedover - og med en ledelse som på ingen måte ser ut til å fungere.

Manglende lederemner og vedvarende konflikter i toppen preger partiets skjeve gang. Dette gjør at nesten alle i partiet blir passert i en fløy. Det vanskeliggjør også at partiet kan komme ut av denne hengemyra.

Derfor kan Støre bli sittende videre som leder på tross av dårlige meningsmålinger, svake lederegenskaper og tapte valg.

Det er ikke mulig å få øye på noen alternativer.

Så ja. Dette kan fortsette. I alle fall til valget neste år.