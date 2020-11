Hvor mye skade kan Donald Trump gjøre de siste ukene?

Enkelte frykter Donald Trump vil skape så mye kaos som mulig på vei ut av Det hvite hus, mens andre tror han vil være mest opptatt av å spille golf.

I helgen ble det avgjort at Joe Biden vant presidentvalget og tiltrer dermed som USAs neste president 20. januar.

President Donald Trump har bare noen få uker igjen som verdens mektigste mann, og må dermed innfinne seg i en tilværelse som en «lame duck» - altså en avtroppende leder med begrenset makt.

Enkelte kritiske røster frykter hva en slagen og uberegnelig president Trump kan finne på å gjøre i sin gjenværende tid i Det hvite hus.

- Vi vil trolig oppleve det største politiske raserianfallet i historien. Det kan tenkes at han bestemmer seg for å gå ut med et smell. Han bestemmer seg kanskje for ikke å anerkjenne valgresultatet. Hvem vet hva en presset autokrat vil kunne gjøre? uttalte mangeårige analytiker innen etterretning og politikk, Malcolm Nance, til The Guardian før valgresultatet var avklart.

Anthony Scaramucci er en mangeårig Trump-venn, og tjenestegjorde en kort periode som kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus sommeren 2017. Han har bare to ord til hva som blir Trumps mest sannsynlige lame duck-agenda:

- Spille golf, sa Scaramucci ifølge Huffington Post.

- Jeg tror ikke han vil gjøre noe utenom det vanlige, sier en anonym tidligere tjenesteperson i Det hvite hus til Huffington Post.

- Skape så mye kaos som mulig

Trumps tidligere personlige advokat og «fisker», Michael Cohen, ble dømt til tre års fengsel for blant annet å ha utbetalt hysjpenger til pornostjerne Stormy Daniel på vegne av presidenten. Han tror ikke Trump vil gå stille i dørene når han forlater Det hvite hus.

- Han vil skape så mye kaos som er menneskelig mulig, sier Cohen.

Jonathan Roth, som er leder for Democrats Abroad Norway, tviler på at Trump vil forårsake spesielt mye harme for den påtroppende Biden-administrasjonen i den gjenværende tiden han har i Det hvite hus.

- Etter min vurdering vil han i en periode framover fortsette med å bestride valgresultatet, fordi han er desillusjonert og tror han fortsatt kan vinne. Denne egoistiske søken på å få avvist valgresultatet vil distrahere ham og ta fokuset vekk fra andre ting han kan gjøre i sin gjenværende tid. Han vil kaste bort mye tid på dette, sier Roth til Nettavisen.

Han tror heller ikke Trump vil kunne innføre nye regler og reguleringer som vil spenne bein på den innkommende Biden-administrasjonen.

- I USA har man en lov som heter Congressional Review Act. Loven gir Kongressen mulighet til å reversere regler og forskrifter som Trump-administrasjonen har innført de siste 60 dagene. I tillegg kan en del av presidentordrene oppheves med et pennestrøk når Biden inntar Det hvite hus, sier Roth.

Men Trump har fortsatt enormt mye reell makt, og kan både benåde folk og utstede presidentordre helt fram til 20. januar. Han er også USAs øverstkommanderende og har dermed full kontroll over landets mange tusen operative kjernevåpen.

25. grunnlovstilegget

Roth sier spøkefullt at Trump likevel ikke kan slippe unna med å benåde og løslate for eksempel seriemordere.

- Trump har ikke ubegrensede fullmakter til å gjøre hva som helst. La oss si at han benåder 1000 seriemordere og løslater dem fra fengsel. Da vil sannsynligvis det 25. grunnlovstilegget bli anvendt, at presidenten blir erklært som ute av stand til å utøve embetets myndighet og plikter. Så det er enkelte ting han ikke vil kunne slippe unna med å gjøre, sier han.

- Alt koker ned til spørsmålet om folkene rundt ham er villig til å la en president slippe unna med å gjøre gale ting og dermed risikere straffeforfølgelse og fengsel, sier Roth.

Her kan du lese mer om prosessen med å avsette en president.



Roth påpeker likevel at Trump potensielt kan etterlate seg et kaos til Biden-administrasjonen, om det skulle være ønskelig.

- Det sies at han vil prøve å innføre ytterligere sanksjoner på Iran for å gjøre det vanskelig for Biden å gjenopprette USAs forpliktelser til atomavtalen, som formelt opphørte 4. november, sier Roth.

- Han har hundre prosent makt over troppebevegelser. Han kan for eksempel flytte tropper for å forstyrre den militære flyten. Han kan også finne på å innfri valgløftet om å avslutte alle amerikanske kriger og trekke ut samtlige amerikanske tropper fra Afghanistan og Irak med et pennestrøk, sier Roth.

- Presidenten har enorm makt, også til å gjøre godt. Mange amerikanere sliter med å betjene studielånene sine (26 millioner klarte ikke å betale avdraget i september red.anm.). Han kan for eksempel bruke disse fullmaktene til å slette folks studiegjeld. Men han viser ikke noe tegn eller ønske om å hjelpe andre enn seg selv, sier Roth.

Benådninger og presidentordre

Juridisk analytiker for CNN, Elie Honig, sier det er hovedsakelig tre områder hvor Trump fortsatt kan sette sitt preg fram til Biden innsettes som ny president: benådninger, presidentordre og avskjedige folk.

Honig utelukker ikke at Trump vil kunne benåde tidligere medarbeidere som ble felt av spesialetterforsker Robert Muellers Russland-etterforskning, deriblant Michael Flynn, Paul Manafort og George Papadopoulos.

Han utelukker heller ikke at Trump kan finne på å benåde familiemedlemmer, ettersom påtalemyndigheten på delstatsnivå i New York angivelig etterforsker mulig bedrageri begått av Trump Organization.

En presidentbenådning beskytter imidlertid kun mot straffeforfølgelse på føderalt nivå, og ikke på delstatsnivå.

Benåde seg selv?

Det spekuleres også på om Trump vil benåde seg selv, og hvorvidt det er mulig.

- Ingen har gjort dette før, så ingen domstoler har noen gang prøvd saken, sier tidligere føderal anklager Renato Mariotti til Huffington Post.

- Det er et åpent spørsmål, men det er mange folk som tror at han ikke kan gjøre det, fordi en benådningsklausul antyder at personen som innvilger benådningen og personen som mottar benådningen er to ulike personer, sier Mariotti.

Det er også skrevet mye om at Trump går rundt med et ønske om å avskjedige flere folk helt på tampen av sin presidentperiode. USAs statlige smittevernekspert Anthony Fauci, FBI-direktør Chris Wray og CIA-direktør Gina Haspel er navn som nevnes hyppig.

En anonym kilde sier til Huffington Post at det ikke er usannsynlig at Fauci, Wray og Haspel risikerer å bli sparket fordi de har motsagt Trump offentlig.

Daniel Goldman er en tidligere føderal anklager som tjenestegjorde som Demokratenes advokat i riksrettssaken mot Trump tidligere i år. Han anslår at Trump og administrasjonen hans vil ha en travel tid fram mot 20. januar.

- De vil utstede alle mulige presidentordre for å tilbakestille Obamas tilleggsforskrifter, implementere nye forskrifter uten ordentlig varsel og kommentar, svekke handlingsrommet til ulike byråer og bruke makten til å fremme personlige økonomiske interesser for tiden etter presidentperioden, sier Goldman ifølge Huffington Post.

- Og selvfølgelig benåde i et omfang du aldri har sett maken til, sier Goldman.