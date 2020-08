Hvordan bør SIAN møtes?

Skal vi la en minigruppering av islamofober få bestemme lov og orden i Kongeriket?

Det blir bråk hver gang SIAN - Stopp islamiseringen av Norge - viser seg i åpent lende. På festplassen i Bergen, utafor senteret på Furuset i Oslo, lørdag på Eidsvolds plass foran Stortinget.

Trofé-jakt

SIANS leder Lars Thorsen søker konfrontasjon, og får det. Konfrontasjon og uro er hans masterplan. Mest mulig bråk. Thorsens ønskedrøm er å kunne stå fram som offer. For han er et rift i panna og ei blodstripe på kinnet å anse som et trofé: «Se så voldelige de er!»

Les også: Abid Raja: Antirasister ødelegger for folk med innvandringsbakgrunn

De aggressive motdemonstrantene veit det, og politiet veit det. Politiet er ikke duster. Det er de aggressive elementene som er duster.

Overdøvet rasistene

Motdemonstrasjonen foran Stortinget lørdag var lenge forbilledlig. Alt gikk fredelig for seg. Det beste inntraff da folk begynte å slå på trommer og danse. Ingen hørte hva rasistene sa. SIAN-talerne hadde i praksis ingen ting å melde, fordi ingen hørte hva de sa. Eksemplarisk motdemonstrasjon.

Les også: Siv Jensen reagerer mot videobilder: - Pøbelvelde

Idioter som ødelegger

Men så er det altså noen idioter som må ødelegge. Noen forsøker å rive i stykker gjerdene, en øvelse alle må vite er umulig å gjennomføre. De aggressive motdemonstrantene veit det, og politiet veit det. Politiet er ikke duster. Det er de aggressive elementene som er duster.

Burde vi la SIAN tale i fred og ro - altså at ingen møtte opp for å protestere? Sånn at de ble stående igjen som de utskuddene de er? Kanskje. Men dans og fløyter og grytelokk og annen form for støy er muligens en like effektiv protest.

Men vold må aldri være noe alternativ.

Her kan du lese flere innlegg av Arild Rønsen.

Noen som alltid vil ha bråk

Krigen mot SIAN har dessverre en del til felles med voldshandlingene i det såkalte supportermiljøet i fotballen. Det er ingen ekte Vålerenga-supportere som ønsker å slåss på bare nevene med folk som heier på Lillestrøm. Og vice versa. Men sånn er det: De som ønsker bråk, trekker til steder der det er mulig å oppnå bråk.

Les også: Erna Solberg om Sian: – Jeg tar sterkt avstand fra alt det de står for

Fantes det høyre-ekstreme provokatører i den i utgangspunktet venstreorienterte motdemonstrasjonen? Folk som er der bare for å lage så mye bråk som mulig?

Ja, det er mulig. Liksom det er mulig at det fins folk langs/foran/bak barrikadene som «hater politiet». Fra et anarkistisk/venstre-ekstremistisk ståsted.

Løper SIANs ærend

Hvem er «Oslo mot rasisme»? De mobiliserer via en anonym Facebook-side. Men nekter å være «arrangør». I alle år har krefter på ytre venstre, helt ut til AKP(m-l), vært nøye med å organisere vaktkorps i sine demonstrasjoner. På den måten har de tatt ansvar, og hindra «brushoder» i å ta makta fra det store flertallet av demonstrantene som ønsker at det går fredelig for seg.

Les også: Ikke god nok grunn til å akseptere ghetto-kultur blant muslimer

Mye tyder på at de som står bak «Oslo mot rasisme» ønsker de aggressive demonstrantene velkommen. At de ønsker konfrontasjon med politiet. Slik løper de SIANs ærend.

De aller fleste nordmenn syns SIAN er en avskyelig bevegelse.

Men de må bekjempes på fornuftig vis. Ti dem i hjel - eller syng og dans. Og ta gjerne politiet med i dansen.