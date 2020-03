Hvordan unngå større ansamlinger av ungdom og økt smittefare?

Når alle fritidsklubber, idrettslag, biblioteker og andre aktiviteter er lukket, blir det fort til at flere unge samles ute.

Av Jan Bøhler, Groruddalen, stortingsrepresentant.



Allerede etter den første kvelden med stengte tilbud fikk jeg høre om steder der det var store ansamlinger av ungdom og enkelte hendelser som kunne blitt alvorlige.

Det samme har gjentatt seg senest mandag kveld, da det også ble meldt om brannstiftelser i containere ol fra unge som henger rundt. De skal ikke på skolen dagen etter og har desto mer tid og lyst på å finne på noe - deriblant «korona-fester» som media har meldt om.

Les også: Følg siste nytt om korona-viruset i Nettavisens livestudio

Så vidt jeg forstår er også de utegående team’ene som ellers jobber med å oppsøke ungdom som henger ute, trukket tilbake av bydelene. Når de unge ikke har noen åpne tilbud og heller ingen voksne der som går rundt og prater med dem og gir råd, fører det til flere problemer:

1. Større risiko for smittespredning fordi barn og unge som henger sammen i store grupper fort glemmer reglene om å holde avstand og ikke ha fysisk nærkontakt.

2. Økt fare for konflikter og alvorlige hendelser når mange unge driver rundt uten noe å gjøre. Vi har hatt noen eksempler på det, og jeg er redd for at det kan bli flere etter hvert som dette varer.

3. Mer spillerom for kriminelle som vil rekruttere unge til gjenger og narkotikasalg, fordi fritidstilbud og oppsøkende tjenester som ellers forebygger dette, er borte.

Les også: Illevarslende funn i ny korona-studie

Jeg forstår godt at bydeler, kommune og stat ikke har rukket å vurdere alle konsekvenser av de raske stenge-tiltakene som kom sist torsdag. Men jeg er bekymret for at vi etter hvert vil få mer av det vi har sett allerede de første kveldene.

Når dagene og ukene går er det klart vi vil få flere rastløse og aktive unge som savner sine vanlige aktiviteter, og blir hengende mer og mer ute og finne på ting.

Vi bør følge med på dette og forberede oss så godt vi kan på å sette inn tiltak. Jeg mener det er viktig at de i kommune og bydeler som har ansvaret for oppsøkende arbeid blant barn og unge vurderer hvordan de skal ivareta dette framover.

Fordi alt annet er stengt trengs de som følger med på utemiljøet mer enn noensinne. Ressursene her burde trappes opp når man må stenge ned på andre områder. Vi kan kanskje snakke om en type personell som det er kritisk behov for, på linje med noen andre grupper.

Samtidig må foreldrene mer enn noensinne følge med på hvor barna og ungdommene sine er og hva de gjør.

Dette er viktig både for å unngå økt smittefare innad i egen familie, overfor besteforeldre, osv, og for å unngå at de unge havner opp i noe uheldig. Vi vil alltid tro at våre poder holder seg unna bråk og problemer, men det er dessverre ikke alltid sånn det er der ute.

Les også: Sammenlignet koronaviruset med pest - får kontant svar

SOSIAL HYGGE: Det er slike samlinger man bør unngå i disse Korona-tider. Foto: NTB scanpix

Noe av den viktigste dugnadsinnsatsen foreldre til barn og ungdom kan gjøre i denne korona-tida, er å terpe på reglene om å holde avstand og sørge for tidlige innetider, som om det var skole dagen etter.

Noen steder har jeg sett foreldre være ute og bl a trene individuelt med sine barn som ellers hadde vært i idrettslaget, og jeg tror og håper det vil bre om seg.

Selvsagt er også politiet rundt i nærmiljøene og prøver å holde øye med ansamlinger av ungdom. Men jeg mener det først og fremst må være foreldrenes oppgave å følge opp sine barn og unge så tett som aldri før i denne korona-tida.

Dernest bør bydelens og kommunens oppsøkende forebyggere finne ut hvordan de kan ta sitt ansvar og møte den utfordringen vi kommer til å få framover.

Jeg håper dette vil være tilstrekkelig. Men som kjent forbyr vi nå det meste av alle slags møter og arrangementer for å unngå nærkontakt og smittefare. Tilsvarende kan det bli behov for å se på hva vi har av hjemler for å unngå ansamlinger av ungdom.

Dette høres nok dramatisk ut, men hvis korona-situasjonen utvikler seg, vil det kunne fortone seg helt nødvendig. Jeg har derfor sendt følgende skriftlige spørsmål til helseministeren:

Når både skolene og alle fritids- og idrettstilbud for barn og unge er stengt, fører det til fare for at de noen steder blir hengende ute i store grupper.

Dette kan innebære økt risiko for spredning av korona-smitte og at det skjer flere skadelige hendelser blant unge som kjeder seg.

Fins det egnede hjemler i smittevernloven eller andre lover som myndighetene for å forebygge smittespredning kan bruke til å bestemme at unge under en viss alder nektes å oppholde seg ute etter et nærmere bestemt tidspunkt?

Hvis dette ikke fins - mener statsråden det kan være behov for en slik lovhjemmel?