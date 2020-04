Hvorfor basere seg på fakta og dermed kunne virke reflektert når en kan vifte med konspirasjonsteorier i hytt og pine?

Dette er et svar til den bitende Biden-kronikken av Fred Heggen, skriver den unge studenten.

Av Eilif Hallingstad Finnseth, student.

Doktor Kevin O´Connor har tilbringt flere tiår i militæret - og flere år i det hvite hus. Han er en «Diplomate of the American Board of Family Medicine», en vinner av den høyeste ære innenfor hærens medisin-avdeling, og har flere tiår som en av USAs mest erfarne leger bak seg.

Han begynte jobben som lege i det hvite hus i 2006 og ble i februar 2009 satt til å være den personlige legen til visepresidenten. Visepresidenten da var dagens presidentkandidat for demokratene Joe Biden.

Hvorfor kan man ikke stole på hva O´Connor sier?

Er det fordi det ikke følger med hva en tror på fra før av? O´Connor har nemlig utgitt sammen med Biden-kampanjen en utskrift som sier nemlig at Biden er i god nok form til å holde det høyeste kontoret i verden.

Jeg stoler på hva en lege som O´Connor sier. Så jeg stoler på at Joe Biden er frisk nok til å være president.

Den modige Sanders

Hvordan kan en ærlig talt mene at ved mindre en angriper andre kandidater hardt så er man feig?

Bernie Sanders har to valgkamper på rad gjort noe historisk. Gått på valg på en radikal venstrepolitikk i et konservativt land, og vunnet flere delstater. Han har skapt stort engasjement blant unge og gitt fyr til en ny politisk akse i Amerika.

Bernie trakk seg i mars på grunn av at han ikke kunne vinne. Han hadde ikke nok delegater. Biden ledet over han.

Jeg vil påstå at hvis noen kan gå fra å være Bernie Sanders-velgere, til president Donald Trump-velgere, så har man egentlig ikke vært Bernie Sanders-velgere i det hele tatt.

For selv om Bernie ikke er lik Joe, er han desto mindre lik Donald Trump. I verste fall sitter de hjemme på valgdagen, i beste fall støtter de arbeidet og rådene til Bernie og får inn en ny president.

Media hater Donald Trump

Alle hater Donald Trump! Deepstate, medieverdenen, staten, kapitalistene, sosialistene, de i midten, de til høyre og alle de til venstre! Journalister, lærere, de unge, de gamle, de rike og de fattige! Hvorfor er de ute etter han?!

Jeg vil påpeke at han ble valgt. Hvis hele systemet var ute etter han, hvorfor lot de han vinne?

Fordi velgerne slo seg sammen? Minner om at han lå tre millioner stemmer bak hun som egentlig fikk flest stemmer. Kanskje retter media et kritisk blikk fordi det er det media skal gjøre?

Han har rekord i å lyve som president. Han fremsier hver dag flere titalls ukorrekte påstander. Han lytter ikke på fakta, og han «vet best» av alle ekspertene. Hvis Erna Solberg oppførte seg slik ville jeg også likt at media kunne gi meg et objektivt syn på hva som faktisk er sant.

De fleste undersøker før de vet, han tweeter før han undersøker.

Vi vet at Russland blandet seg inn i valget i USA. Bare for å få det klart. Vi vet at det har skjedd. Det skjer hele tiden. Det finnes fabrikker i Russland hvor russiske nettroll deler nyheter som flere millioner på verdensbasis, og spesielt USA, leser og deler.

Hvorfor må ting være et «kupp» og ikke bare … lovbestemte undersøkelser som må gjøres når noe er galt? Hvis vi vet at Russland ønsket at dagens president skulle vinne, bør man ikke undersøke om presidenten visste om det?

Det er bevist at det ikke finnes noen åpenlys korrupsjonshistorie mellom Hunter Biden og Ukraina. Og uansett om det gjorde det, så er det ulovlig av Donald Trump som kandidat å sperre av økonomiske penger tildelt av Kongressen til Ukraina mot at de undersøker Donald Trumps største politiske motstander i det kommende valget.

Det sier seg selv. Riksrettssaken (som dømte han skyldig i huset) var ikke en «nå tar vi han!» - men det står i USAs lover at det måtte skje.

Tall viser at de industriarbeidsplassene som har dukket opp i USA etter at Donald Trump ble valgt er en kontinuerende stigning i arbeidsplasser fra 2009/2010. Hvordan er FN korrupt? Sånn, beviselig. Med bevis. Og hvis de er det, hvordan er en korrupt verdensorganisasjon som egentlig kjemper for demokrati og mot korrupsjon ute etter presidenten?

Jeg vil ikke finne på å forsvare hvordan Joe Biden har vært mot noen kvinner. Det er kjipt at han ble presidentkandidat på basis av hans fortid, ja. Lett! Uff, det er dritt. Likevel.

Alternativet er jo presidenten som sitter.

Presidenten har blant annet:

Hyllet en kongressmann som fysisk angrep en reporter.

Fortalte åpent om et «Hot New York Party» han ble invitert til til guttespeiderne.

Klaget over valget han vant.

Pekt på at (uten bevis) ulovlige stemte ved valget for Hillary. Og igjen, hvordan vant han hvis alle var «ute» etter han?

Angrepet en objektiv etterforsker (Mueller) gjentatte ganger på basis av at Mueller gjør jobben sin og undersøker presidenten og Russland-involveringen i valget.

Stengt USA historisk lenge.

Stengt ute kritiske reportere fra pressemøtene fordi han ble stilt spørsmål.

Han har prøvd å kaste ut transseksuelle fra militæret.

Trakk USA ut av Paris-avtalen.

Kommenterte negativt utseendet til flere kvinner. For eksempel Christine Blasey Ford når hun gikk ut med å bli overalt av nåværende høyesterettsdommer Kavanaugh.

Betalt 130.000 dollar til en pornostjerne.

Ikke utgitt skattemeldingene hans.

Forsvart nazister i Charlottesville.

Beordret, eller i det minste tillatt, at barn blir satt i bur på amerikansk jord.

Og sagt noe veldig ekkelt om kvinners underliv, hva han som kjent og rik kan gjøre med dem uten å be om tillatelse, i en buss med Billy Bush.

Jeg er helt enig med Fred Heggen i én ting:

Verden har blitt et farligere sted.

For hvis man roper deepstate, eller peker på sykdommer som ikke er bevist - bortsett fra på redigerte Youtube videoer - og skylder på korrupt media og ikke-objektive forskere for mangel på bevis - da gjør man verden farligere.

