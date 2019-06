Hvorfor hater venstresiden profitt?

Å hate profitt er å ikke forstå profitt. Istedenfor å drive heksejakt mot entreprenører som leverer velferdstjenester, bør vi heie på dem.

Av Emil Korshavn (15), Oslo FpU

SV, Rødt og til en viss grad Arbeiderpartiet har tatt oppgjør mot såkalte «velferdsprofitører». Begrunnelsen deres er at folkets penger kun bør gå til velferd, og at ingen skal tjene seg rik på å levere velferdstjenester. Disse partiene ser ut til å misforstå hva profitt er. Velferdsprofitørene bør omdøpes til velferdsentrepenører.

Vi mennesker ønsker alltid å profitere. Hver eneste handling vi gjør til vår egen gode er en form for profitt. La oss ta et eksempel om en treningsøkt:

Gymapparatene er ressursen, energien jeg bruker for å trene er investeringen og min profitt er bedre helse. I den forstand er vi alle entreprenører - vi alle ønsker å profitere på et eller annet. Poenget er at man ikke vil oppnå profitt dersom investeringene ikke er gode nok.

Profitt på å levere velferdstjenester er ikke noe mindre moralsk enn all annen form for profitt. Samme som at en som jobber på et kontor må profittere for å putte inn en innsats i arbeidet sitt, må en som driver privat barnehage profittere for å levere gode tjenester.

Vil man at befolkningen skal få best mulig velferdstjenester, må man slippe de private til. Gjennom privat konkurranse skaper man nye og innovative løsninger som gjør velferdstilbudet bedre for folk flest.

Private velferdstjenester koster skattebetalerne mye mindre enn offentlige. En rapport fra Private Barnehagers Landsforbund fant ut at i 2017 sparte kommunene 2,44 milliarder kroner ved å la entreprenører drive barnehager. Vi ser også i en annen studie at foreldre er mer fornøyde med private barnehager enn de er med kommunale barnehager. Om man klarer å skape et bedre tilbud for mindre penger, så skulle det bare mangle at man får tjene penger på det også.

Entreprenørene har gjort det billigere og bedre for foreldre å sende barna sine til barnehagen. Venstresiden har misforstått profitt. Å ville profittere er naturlig for alle mennesker, pengerelatert eller ikke.

Det er på tide at vi slutter å bue entreprenører ned, og isteden begynner å heie på dem.