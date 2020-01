Hvorfor jeg skulle ønske at jeg elsket Donald Trump

– Jeg har egentlig mest lyst til å elske ham, forteller Sørbø.

Innlegget ble først publisert på Sørbø sin Facebook-side.

Til de av mine Facebook-venner som er skuffet over at jeg misliker Trump vil jeg bare si: Jeg har egentlig mest lyst til å elske ham! Her er argumentene mine for:

1). Her i landet er det svært få Trump-tilhengere. Jeg har nesten alltid trivdes best i mindretall. Å bli betraktet som en kjetter er ikke det verste man kan oppleve, i hvert fall så lenge man unngår å bli brent på bålet.

2). Når jeg ser hva frilynte kulturmennesker med god smak poster og liker på Facebook, får jeg mange ganger inntrykk av at det ikke handler om å kommunisere hva de faktisk mener eller lurer på, men å bekjenne for omgivelsene, at de til enhver tid er parkert i den rette båsen sammen med de rette menneskene med de rette meningene. Jeg vil helst ikke havne i samme bås som dem!

3). De som står sammen mot flertallet har gjerne et godt samhold. Kritikk og latterliggjøring stryker dem både intellektuelt og følelsesmessig, og skaper som regel en dyp følelse av mening og misjon.

4). Det er ubehagelig og flaut å bli stemplet som politisk korrekt. Å lytte til tidsånden virker impotent, servilt og lite originalt. Å måtte bekrefte status quo skaper få spennende diskusjoner, ingen utvikling og dynamikk.

5). Jeg er kritisk til deler av vår tids kunst og arkitektur, og har skrevet under på et opprop for å fjerne den såkalte rasismeparagrafen (paragraf 185) i straffeloven. Jeg er (enn så lenge) positiv til monarkiet, mener metoo har mange betenkelige sider og synes Fremskrittspartiet har sagt fornuftige ting om innvandring. Jeg liker Jordan Peterson og Camille Pagla, er imot trigger-warnings, og jeg har latterliggjort det nye krenkelses-hysteriet. Kort sagt, det hadde ikke vært så underlig om jeg også var positiv til Donald Trump. Om ikke av annet enn hensynet til mine Facebook-venner som på grunn av tidspress og for stort tilbud må gå for pakkeløsninger: Er han sånn, kan vi slå oss til ro med at han er sånn også.

6). Det enkleste er «all included». Hvilken sofa skal jeg kjøpe? Hvilket parti skal jeg stemme på? Hva slags frisyre bør jeg ha? Se hva de du identifiserer deg med gjør. Velg det, så slipper du å veie for og imot. Tvil tar tid og krefter.

7). Trump tror ikke den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Skulle ønske jeg trodde det samme, så fikk jeg sove bedre om natta.

8). Politikk er blitt mer underholdende med Trump enn med Obama. Jeg har jobbet med humor i mange år, men den realityserien Trump spiller i hadde jeg ikke i mine villeste fantasier greid å overgå.