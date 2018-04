«Hvorfor stopper du ikke dette, Jonas?»

Kirkens frafall var tema i Debatten, men Trond Giskes comeback skapte størst debatt.

Stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) deltok i Debatten på NRK om kirkepolitikk i Vår Frues kirke i Trondheim torsdag.

Det er første gang etter #metoo-sakene og sykmeldingsperioden at vi ser ham på den nasjonale arena. Der møtte han KrFs Kjell Ingolf Ropstad og Frps Jon Helgheim.

Det ble en opphetet debatt om finansieringen av Kirken, som bevilges nær to milliarder over statsbudsjettet - og om hva som skal være kirkens rolle fremover.

Giske: - Det vil jeg ikke si noe om



Giske ble hilst velkommen slik av debattleder Fredrik Solvang:

- Trond Giske, medlem av familie- og kulturkomiteen, tidligere kulturminister, Du startet arbeidet med å skille arbeidet mellom kirken og staten. (...) Du er tilbake fra sykmeldingsperioden din. Noen vil sikkert reagerer på at du står her i dag, hva vil du si til det?

- Det vil jeg ikke si noe om, men takke for invitasjonen, svarte Giske.

- Bare hyggelig, repliserte Solvang.

DEBATTEN: Trond Giske deltok i NRK-sendte Debatten torsdag kveld.

Les også: Giske splitter Støre og Stenseng: - Støre gjør dumt i å overse grasrota

- Helt ubegripelig

Mange kommenterer Giskes comeback på Twitter, deriblant politisk kommentator Svein T. Marthinsen, som skriver at:

«Helt ubegripelig at @Arbeiderpartiet lar seg representere av Trond Giske i kveldens #Debatten. Hvorfor stopper du ikke dette, @jonasgahrstore ? #Metoo skulle jo være et veiskille... Dette er å tråkke på ofrene og ture fram som om intet har skjedd.»

Marthinsen blir motsagt av Herdis Helle, som sier hun har savnet Giske:

«Eg har sakna Trond Giske i politikken og media. Dersom @Arbeiderpartiet ikkje er i stand til å la politikarar som har gjort noko dumt og beklaga det ha ei rolle vidare i organisasjonen og offentligheten, er det i alle fall ikkje mitt parti stort lenger @jonasgahrstore.»

Marthinsen fastholder imidlertid at:

- Det er mange andre roller å fylle i en partiorganisasjon enn å stå i prime time på Norges største TV-kanal og representere et parti som har tenkt å la #metoo være et veiskille både i samfunnet og mht egen politikk.

Helt ubegripelig at @Arbeiderpartiet lar seg representere av Trond Giske i kveldens #Debatten. Hvorfor stopper du ikke dette, @jonasgahrstore ? #Metoo skulle jo være et veiskille... Dette er å tråkke på ofrene og ture fram som om intet har skjedd https://t.co/o6tafs57mp — Svein T Marthinsen (@stmarthinsen) April 12, 2018

Her er et knippe andre reaksjoner:



«Mr @fredriksolvang når du inviterer @ trond_giske til #debatten i #Vårfruekirke, så still ikkje det håplause spørsmålet du gjorde.»

Mr @fredriksolvang når du inviterer @trond_giske til #debatten i #Vårfruekirke, så still ikkje det håplause spørsmålet du gjorde. — Rune Olstad (@RuneOlstad) April 12, 2018

Les også: Full forvirring om Trond Giskes nye rolle

«Enig med Trond Giske. Vi trenger flotte kirkebygg, som vi kan ta og føle på. #nrkdebatt»

«Provoserende at Trond Giske allerede er inne i varmen!»

«@Arbeiderpartiet V/ Trond Giske: Kirken skal bry seg om alt (eks #metoo ) #debatten»

«For et par måneder siden stormet det rundt @ trond_giske pga anklager om seksuell trakassering. Men @NRKDebatt anser at tilliten er såpass gjenopprettet at han atter en gang kan fronte sin politikk for @Arbeiderpartiet ... ja ja. #debatten»

«@ trond_giske betaler minst #partiskatt av de trønderske topp-politikerne; 3000 kr. «Men jeg gir penger på andre måter», sier han. Jaha...»

«Så godt å se @ trond_giske tilbake i #debatten»

«Hey Trond Giske, hold deg vekk fra tv,en min!!!»

«I solidaritet m kvinnelige varslere om seksuell trakassering: slå av TV'n hvis # trondgiske på #nrkdebatt»

«Endelig, ser fram til å se/høre @ trond_giske i kveld #nrkdebatt .»

.@fredriksolvang til Trond Giske: «Hva vil du si om at du står her i dag?» Giske: «Takk for invitasjonen.» #nrkdebatt — Vebjørn Selbekk (@vebjornselbekk) April 12, 2018

Taus Støre om comeback



NTB har bedt om en kommentar fra Ap-leder Jonas Gahr Støre om Giskes comeback, uten hell.

I stedet uttaler partiets fraksjonsleder i familie- og kulturkomiteen, Kari Henriksen:

– Trond Giske er tilbake i sitt verv som stortingsrepresentant. En del av dette arbeidet er å delta i debatter, og Giske har lang erfaring på dette politikkområdet.

Giske har hatt det politiske ansvaret for kirkesaker som statsråd i to perioder, senest som kulturminister mellom 2005 og 2009.

Mest sett siste uken Høyre-statsråd langer ut mot Støre