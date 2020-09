Hvorfor tjener sjefen ti ganger mer enn de ansatte?

Nå er så godt som alle bussjåførene her i landet i streik. Og folk flest synes å gi dem sin fulle støtte.

Det fins røster som mener det rett og slett ikke går an å streike i disse «korona-tider». Har vi ikke nok fra før, liksom – om vi ikke i tillegg skal ha problemer med å komme oss til skolen og på jobb? Et betimelig spørsmål, men så langt ser det ut til at dette ordner seg i hverdagslivet.

Folk flest er smarte, og finner derfor smarte løsninger – som for eksempel å ta i bruk de elektriske sparkesyklene. Nå ser vi hvilket fantastisk tilskudd disse doningene - trass i innkjøringsproblemer - er til vårt transportsystem.

Når buss-sjåførene streiker, viser de til bussbransjeavtalen fra 2007. Der står det svart på hvitt at buss-sjåførene skal løftes opp til nivå med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. 13 år seinere er lønnsgapet fortsatt på 40.000, og «utviklinga» har stått stille.

Det er med andre ord god grunn til å mene at buss-sjåførene har vært veldig tålmodige. Nå mener de altså at det får være nok.

Det er noen, ikke minst blant arbeidsgiverne, som ikke skjønner at dette er noe å bråke om. Akkurat dét er faktisk forståelig. I fjor kunne administrerende direktør i Vy buss, Ole Engebret Haugen, heve en årslønn på snaue 3,3 millioner. Da er det ikke rart å forstå at han ikke forstår at 40.000 i året for noen er ganske mye penger. Engebret Haugen tjener nemlig 275.000 i måneden!

Det er grunn til å minne om dette: Under koronakrisa er det buss-sjåførene som er ført opp på lista over kritiske samfunnsfunksjoner. Ikke Ole Engebret Haugen.

Streiken griper direkte inn i debatten om forskjells-Norge. Ifølge Statistisk Sentralbyrå er Norge nå på linje med Storbritannia når det gjelder ulikhet. Klassesamfunnet forsvant aldri med Einar Gerhardsen, men de siste åra har utviklinga skutt fart – i negativ retning. Alle – fra tid til annen til og med ledelsen i Høyre og Fremskrittspartiet – liker å skryte av de «små forskjellene» i Norge. Nå slår denne fortellinga sprekker.

For å være ærlig, er jeg ikke spesielt interessert i Kapitals liste over landets 400 rikeste. Om skipsreder Fredriksen har tapt 40 milliarder eller tjent 40 milliarder, er meg knekkende likegyldig. Han har jo til og med gjort kypriot av seg, av skattemessige årsaker. Maken til landssvik skal man leite lenge etter.

Men jeg er veldig opptatt av forskjellene mellom hva vi kan kalle «folk flest». Jeg kjenner ikke Ole Engebret Haugen. Men hva er det som tilsier at han skal tjene ti ganger så mye som sjåførene han har ansatt? Jobber han kanskje mye overtid, fordi han må ta seg av alle henvendelsene fra pressen? Jeg kan aldri huske å ha sett Engebret Haugen i TV-ruta.

Og dette skal vi vite, selv om jeg ikke kan alle detaljene: I tillegg til millionlønna, nyter millionærene godt av alle mulige slags «ordninger». Fri bil, fri telefon, gratis avisabonnement, utallige lunsjer og middager på firmaets regning, gratis opphold på hotell.

Forskjellen på buss-sjåførens lønn på 450.000 og Engebret Haugens 3,3 millioner er altså i praksis mye større enn det himmelropende urettferdige gapet på 2.850.000. Der buss-sjåføren spiser av lønna si for å få dagen til å gå opp, plusser Engebret Haugen på med frynsegoder.

Når dette er sagt, skal det også sies at arbeiderbevegelsen har en vei å gå. Toppledelsen i LO tilhører landets lønnsadel.

Hva tilsier at sjefen for landets organiserte arbeidsfolk, de som betaler kontingent hver måned, skal tjene 1 million mer enn sine medlemmer? Spørsmålet kan med rette stilles stil sjefen for de som nå er i streik, Fellesforbundets leder Jørn Eggum: Hvorfor tjener du tre ganger så mye som buss-sjåførene - de som betaler lønna di?

Jeg gir altså blaffen i Røkke og Fredriksen; de får bokstavelig talt seile sin egen sjø. Men jeg er særdeles opptatt av at «folk flest» skal ha så like vilkår som mulig. LO-toppene skal ikke tjene 1.500.000, mens medlemmene tjener 500.000. Og lederne i de statseide selskapene – de som tjener 3 millioner pluss – bør snarest settes ned på en god fagarbeiderlønn. Sånn rundt regna 750.000. Her bør også lønna for en stortingsrepresentant ligge.

Først da, kan vi med edrueligheten i behold snakke om et Norge med «små forskjeller».