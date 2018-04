Hydro-rapport viser ikke forurensning i Brasil

Norsk Hydro la mandag fram rapporter som bekrefter konsernets uttalelser om at Alunorte-anlegget i Brasil ikke har forurenset lokalsamfunn i nærområdet.

Konklusjonen fremgår i rapporten fra den interne ekspertgruppen og gjennomgangen fra tredjepart, det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services.

– Begge rapportene bekrefter våre tidligere uttalelser om at det ikke har vært overløp fra rødslamdeponiene, og at det ikke finnes indikasjoner eller bevis på at Alunorte har forurenset lokalsamfunnene i nærheten etter det kraftige regnværet i februar, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Konsernsjefen sier at selskapet har iverksatt flere tiltak for å styrke driften ved Alunorte, blant annet vannbehandlingskapasitet, beredskapsplaner og vedlikehold.

– Vi vil også styrke samfunnsengasjementet vårt for å sikre at vi bidrar til en bærekraftig utvikling i Barcarena i samsvar med Hydros strategi for samfunnsansvar, sier han.

Etter det uvanlig kraftige regnværet i februar har en intern ekspertgruppe og det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services foretatt en gjennomgang av Alunorte. Undersøkelsene omfatter driften av rødslamdeponiene, vann- og avløpssystemene og potensiell innvirkning på det eksterne miljøet.

