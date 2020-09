Hyllet Sveriges strategi i Senatet - da ble Anthony Fauci tydelig irritert

- Det finnes mange ulikheter.

Med jevne mellomrom møter USAs ledende smittevernekspert Anthony Fauci opp i Senatet for å orientere om landets koronasituasjon. Ved flere anledninger har han gått ut mot USAs president Donald Trump ved å være uenig i hans syn og meninger om koronapandemien, men 79-åringen har som regel bevart roen og fatningen i de åpne høringene.

Under onsdagens høring i Senatet ble imidlertid tonen en annen, da Kentuckys senator Rand Paul sammenlignet Sveriges strategi med blant annet strategien til New York og New Jersey.

- New York hadde de verste dødstallene i verden. Hvordan kan man hoppe opp og ned, og si at guvernør Cuomo gjorde en kjempejobb? Sverige hadde en mykere strategi med først og fremst frivillige tiltak. Man kan godt si at Sveriges befolkning er annerledes enn New Yorks og New Jerseys, men selv de gjennomsnittlige dødstallene i USA er nå høyere enn Sveriges, sa Paul, ifølge Aftonbladet.

- De har det verre

Fauci ble grillet videre om han følte noe anger over USAs korona-strategi, og om det var riktig å stenge ned samfunnet, når Sverige har beholdt samfunnet åpent og har lavere dødstall. Det var da det klikket for den sindige 79-åringen.

- Jeg går gjerne gjennom detaljene en annen gang. Du har sagt mye her. Du har sammenlignet oss med Sverige, men det finnes mange ulikheter. Men Sverige sammenlignet med andre skandinaviske land, de har det verre, sa en tydelig irritert Fauci, skriver Afttonbladet.

Passert 200 000 døde

USA er landet som er hardest rammet i verden, når det kommer til antall dødsfall. Ifølge nettstedet worldometers har drøye 207 000 mennesker mistet livet på grunn av sykdommen covid-19, og over sju millioner mennesker har fått påvist koronasmitte.

I Sverige har drøye 5900 personer mistet livet, og nærmere 90 000 mennesker har fått påvist koronasmitte. De siste ukene har imidlertid svenskene sett en positiv trend sammenlignet med andre land i Europa.

