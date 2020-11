Hypotetisk mulig å ende med skrekkscenariet 269 mot 269

- Hvis Biden vinner Georgia og taper de resterende delstatene, blir det 269 valgmenn på hver, sier Civita-rådgiver.

Presidentvalget i USA er torsdag morgen ennå ikke avgjort. Én av delstatene det rettes mye fokus mot nå, er Arizona. Mediene antok først at Joe Biden hadde sikret seg Arizona på onsdag, men så viste det seg at det var talt opp langt færre stemmer enn antatt.

(Forsker Hilmar Mjelde forklarer nede i artikkelen hva som skjer i praksis hvis en ender med et uavgjort resultat).

Nå står Arizona fortsatt i spill, og Donald Trump tar stadig innpå Biden. Trump-kampanjen hevder at mange av de gjenværende stemmene i delstaten vil gå til Republikanerne.

Flere medier som The Washington Post, The New York Times, og CNN anser valgresultatet i Arizona som uavklart torsdag klokken 10.30, mens Associated Press, Politico og Fox News har allerede utropt Biden som vinner der.

Tett løp

Samtidig er det et svært tett løp i soldelstaten Georgia, som man også antok onsdag var en sikker seier for Trump.

Torsdag formiddag er det imidlertid et tett løp også i denne delstaten med bare noen få gjenstående stemmer å telle. Trump leder med drøyt 20.000 stemmer i Georgia i skrivende stund.

Biden leder for øyeblikket i delstatene Nevada og Arizona, mens Trump leder i delstanene Georgia, Nord-Carolina, Alaska og Pennsylvania. I Pennsylvania gjenstår det hovedsakelig poststemmer å telle, som Demokratene håper vil være nok til å sikre Biden delstaten. Men opptellingen er trolig ikke ferdig før fredag, og Biden er ennå ikke garantert en seier i delstaten.

- Kan det bli uavgjort?

Selv om mye ligger til rette for at Biden sikrer seg en seier i Nevada og Arizona, og dermed runder 270 valgmenn, er det en hypotetisk mulighet for at en havner i en situasjon der det blir uavgjort i antall valgmenn mellom kandidatene.

- Hvis Biden vinner Georgia og taper de resterende delstatene Nevada og Arizona, og Trump tar Pennsylvania, Nord-Carolina og Alaska, blir det 269 valgmenn på hver. Og da er det drama, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke til Nettavisen torsdag formiddag.

Biden har torsdag formiddag 253 sikre valgmenn, mens Trump har 214 sikre valgmenn.

Georgia har 16 valgmenn, mens resten av delstatene utgjør til sammen 55 valgmenn: Nevada (6), Arizona (11), Nord-Carolina (15), Alaska (3) og Pennsylvania (20).

- Arizona er uavklart

Selv om flere store medier har utropt Biden som vinner av Arizona, påpeker Løkke at det fortsatt gjenstår usikre stemmer å telle i delstaten.

- Jeg mener vinneren av Arizona ennå ikke er klart. Arizona er en typisk republikansk delstat, og man er litt usikker på hva som skjer med de siste stemmene som telles opp. Også fordi Arizona er en delstat hvor man har hatt langt flere republikanere som har stemt med poststemmer sammenlignet med andre delstater. Vi vet mindre her, sier Løkke.

- Og «whenever in doubt, look to Nate Silver». Han sier det fortsatt er et dødt løp, sier Løkke.

- Hva skjer hvis det blir 269 mot 269?

Seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde, forklarer hva som skjer i praksis hvis en ender med et uavgjort resultat.

- Prosessen på dette er klar. Valget vil da bli avgjort i Representantene hus, hvor hver delstat da får en enkelt stemme. I både 1824 og 1876 ble valget avgjort av Representantene hus. I 1824 ble John Quincy Adams valgt slik, til tross for at Andrew Jackson fikk flere folkestemmer og flere valgmannsstemmer, sier Mjelde til Nettavisen.

- Men denne muligheten er nettopp mest teoretisk. Biden ligger an til å vinne for egen maskin, sier han.

- Hvorfor er valgsystemet i USA lagt opp sånn at dette overhodet er en mulighet, Mjelde?

- Ordningen med valgmannskollegiet ble innført grunnet frykt for folkemassene og logistiske utfordringer med valgavvikling i en førmoderne tid. Grunnloven er vanskelig å endre, og ordningen har mange forsvarere med saklige argumenter, sier Mjelde.