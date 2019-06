Høyre åpner for samarbeid med bompengepartiet - men vil ha bompenger

- Foreløpig virker det som om Høyre er mer interessert i støtte for sine saker uten å være like villige til å støtte våre, sier bompengepartiet i Oslo.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) fosser fram på meningsmålingene, og på NRK og Aftenpostens ferske Oslo-måling, får partiet en oppslutning på 7,9 prosent.

Dersom FNB regnes på høyresiden, ville det nærmest vært dødt løp mellom blokkene, dersom målingen var valgresultatet. Rødgrønn side har bare et knapt flertall.

Nå åpner også Høyre for et samarbeid med bompengemotstanderne, med mål om å kaste dagens rødgrønne byråd.

- Vi er villige til å snakke med alle partier som er interessert i å bytte ut dagens byråd, sa Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg i Politiske kvarter på NRK fredag.

- Ikke færre bomstasjoner



Lae Solberg understreket imidlertid at den store kollektivsatsingen i Oslo skal fortsette - og med bompenger.

- Så det er ikke aktuelt for oss heller å gå bort fra en politikk som innebærer at vi tar inn bompenger, men som har gitt fantastiske resultater i kollektivtrafikken, sa han.

FOSSER FRAM: Førstekandidat i Oslo, Bjørn Revil (t.h.) og andre kandidat Cecilie Lyngby (nr. to f.h.) i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) får en oppslutning på 7,9 prosent - og kan få makt i Oslo til høsten. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

På spørsmål om det vil bli færre bomstasjoner med Høyre, svarte han tydelig «nei».

- Det vi har sagt er at vi bør forsøke å lytte litt til de hverdagsutfordringene folk opplever. For mange opplever nok at det er ganske belastende å skulle følge barn på fritidsaktiviteter på ettermiddagen, så jeg har åpnet for en løsning der man kan betale én gang for hver tredje time på ettermiddagen (og kjøre gjennom et ubegrenset antall bomstasjoner, red. anm.), sa Lae Solberg, og la til:

- Men bomsystemet og den satsingen vi har hatt på kollektivtrafikk og veiprosjekter som har gjort byen bedre, ligger fast fra vår side.

Han viste også til at det er andre saker de er enige med FNB om, som at elevene skal kunne velge skole selv, og at man kan ha private aktører i velferdstjenestene.

FNB: - Bomstasjonene skal fjernes

FNBs førstekandidat i Oslo, Bjørn Revil, er glad for at Høyre åpner for samarbeid.

- Jeg har registrert at Høyre har kommet med en «invitt» til samarbeid via mediene. Foreløpig virker det som om Høyre er mer interessert i støtte for sine saker uten å være like villige til å støtte våre. Det er imidlertid positivt at Høyre er på gli og vi håper glidningen i vår retning fortsetter frem mot valget, sier Revil til Nettavisen.

Men han påpeker at deres velgeres viktigste sak nettopp er å få bompengene redusert, og bomstasjonene i indre Ring fjernet.

- Men på sikt er målet vårt å fjerne alle bomstasjonene i Oslo, sier FNB-politikeren, i skarp kontrast til Høyres bompengepolitikk.

Revil sier samtidig at han er usikker på om klima er Høyres viktigste sak:

- Høyre i Oslo fremstår ifølge eget program som et blågrønt klimaparti. Jeg er usikker på om Høyres velgere egentlig har dette som viktigste sak og om den jevne Høyrevelger vil gjøre det mest mulig vanskelig å bruke bil, sier han.

Krisemåling for Ap

I Oslo-målingen får også Miljøpartiet de Grønne et rekordresultat, og en oppslutning på 16,7 prosent. Partiet puster dermed Arbeiderpartiet i nakken, som går tilbake til et resultat på 19,9 prosent.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier han er spent på hvordan Høyre skal samarbeide med bompengemotstanderne.

- Her har vi et parti som har en sak, og det er å rive bommene. Det er de Eirik Lae Solberg skal inngå samarbeid med. Hva han skal gi dem må han være tydelig på, og det gjenstår jo å se, sa Johansen på Politisk kvarter.