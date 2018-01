Høyre har fått tre nye varsler

Høyre har nå mottatt 18 varslingssaker om seksuell trakassering.

Varslersakene i Høyre skaper hodebry for statsminister Erna Solberg (H).

For en drøy uke side trakk Kristian Tonning Riise (29) seg som Unge Høyre-leder, og siden har saken jevnt og trutt vokst i omfang.

- Tre nye varsler

På tirsdagens pressekonferanse opplyste generalsekretær John-Ragnar Aarset at de hadde mottatt 15 varsler, hvorav ti var rettet mot Tonning Riise.

- Høyre har fått inn tre nye varsler om seksuell trakassering siden tirssdag, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høyre til NRK.

Kristian Tonning Riise avviste at det var kommet varlser mot ham. Det stemte slett ikke.

De nye varslene er ikke rettet mot Tonning Riise.

Nettavisen har vært i kontakt med Høyres presseavdeling for å få vite mer om varslene.

Sex med full 16-åring



Kristian Tonning Riise er sykmeldt. Det har vakt oppsikt at han hadde sex med en 16 år gammel, svært beruset jente på et partiarrangement i 2014, som det skal ha blitt varslet om umiddelbart, uten at det fikk noen konsekvenser.

Tre måneder senere ble Tonning Riise valgt til leder av Unge Høyre.

Nettavisen har tidligere spurt Aarset direkte om hvem andre i Høyre det er kommet varsler på, men det ville han ikke svare på.

