Høyre klart størst i ny måling

Høyre er landets klart største parti på Dagens Næringslivs nye partibarometer. Arbeiderpartiet sliter fortsatt.

I DNs partibarometer har Høyre en oppslutning på 28,2 prosent – en fremgang på 3 prosentpoeng siden forrige måling. Fremskrittspartiet går ned 1,5 prosentpoeng til 13,2.

For Arbeiderpartiet er det en oppgang på 0,5 prosentpoeng til 25,6 prosent. Partiet stanset den pågående utsendelsen av afghanerne som fyller 18 år i høst.

Statsminister Erna Solberg (H) mener Ap viser en ny holdning i partiets ledelse.

– Det veksler litt i Arbeiderpartiet når det gjelder innvandring og asyl. I utgangspunktet ga Jonas Gahr Støre uttrykk for mer liberale holdninger til innvandring enn det Jens Stoltenberg gjorde med å åpne for ti tusen flyktninger på landsmøtet, sier Solberg.

Partileder Støre avviser at han er mer liberal enn Stoltenberg.

– Jeg har vært med på Aps innvandringspolitikk i Jens Stoltenbergs år. Jeg ledet innvandringsutvalget i Arbeiderpartiet som la grunnlaget for politikken som skulle være streng, rettferdig og human. Men Stortinget har ikke gitt en blankofullmakt til Sylvi Listhaug til å drive en praksis som fører til at midlertidigheten til unge, sårbare mennesker skyter i været uten at Stortinget er informert om det, sier Støre.

Øvrige partier i DNs måling (endring siden forrige måling i parentes): Senterpartiet 10,9 (+0,7), SV 6,7 (-0,6), KrF 4,0 (+0,9), Venstre 3,9 (-0,7), Rødt 3,0 (-0,1), MDG 2,8 (-2,1), Andre 1,7 (-0,2).

