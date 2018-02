Partiet sier nei til eggdonasjon og ja til assistert befruktning for enslige.

Etter ett år i tenkeboksen la Høyres første nestleder Jan Tore Sanner fram prinsipprogramkomiteens forslag til hva partiet skal mene om bioteknologi under Høyres sentralstyremøte mandag.

– I komiteen har vi tvilt oss fram til våre standpunkter i disse spørsmålene, sier Sanner.

Komiteen har falt ned på et nei til eggdonasjon, men ja til assistert befruktning til enslige. Partier åpner også for at genterapi og genredigering også kan brukes også ved mindre alvorlige sykdommer.

Sanner sier komiteen er delt om spørsmålet om assistert befruktning for enslige. Et flertall på seks er for, mens et mindretall på tre er mot.

