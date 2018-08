Høyre-statsråd med glitrende attest til Per Sandberg

Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer til å savne Per Sandberg og gir ham en glimrende attest som politiker og menneske.

I motsetning til Ap-leder Jonas Gahr Støre, som i går hamret løs på Per Sandberg, kommer Høyre statsråd Torbjørn Røe-Isaksen med et sterkt forsvar av avgåtte fiskeriminister Per Sandberg - både som politiker og menneske.

Dette skriver Røe Isaksen på Facebook:

«Per Sandberg har gått av. Det var riktig å gjøre.

Men jeg har lyst til å si noe litt annet, noe om hva slags type Per Sandberg er. Jeg møter ofte (og, må jeg innrømme, særlig i Oslo) folk som ser på Per som en bråkebøtte, sinnatagg, løs kanon og et gufs fra for langt nedi folkedypet. Det skal sies at Per har temperament. Han ble sint på meg en gang i regjering, husker jeg.

Samtidig er Per kanskje den politikeren i Norge hvor det er størst forskjell på hvordan en del oppfatter ham, og hvordan han faktisk er. Hva skjedde et kvarter etter at Per ble litt sint på meg? Jo, han kom bort for å bli ferdig med saken og unnskylde sitt følelsesutbrudd.

Per Sandberg er ikke bare en dyktig politiker med kontroll på sakene, han er en politiker som kan samarbeide og finne løsninger. Han har vært utrolig viktig for samarbeidet mellom Høyre og FrP — og for samarbeidet etter at Venstre kom inn. Han er en varm person, en svært god kollega og en morsom kar.

Det var riktig av Per Sandberg å trekke seg, men det betyr ikke at jeg ikke kommer til å savne ham som kollega i regjeringen.»

Røe Isaksens flotte attest til Per Sandberg.

