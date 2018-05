Høyre-topp i Finnmark frykter at folkeavstemningen kan ødelegge

Gruppelederen for Høyre i Finnmark fylkesting frykter at folkeavstemningen om sammenslåing med Troms kan skade samarbeidet i et nytt sammenslått storfylke.

Finnmarkingene har denne uken mulighet til å forhåndsstemme i den lokale avstemningen om Finnmark bør slås sammen med Troms. Selve valgdagen er mandag 14. mai.

Ja-siden i nord legger til grunn at sammenslåingen allerede er vedtatt og at folkeavstemningen ikke kommer til å endre på realitetene.

– Saken er jo avgjort, sier Jo Inge Hesjevik som er gruppeleder for Høyre i Finnmark fylkesting til Sør-Varanger Avis.

Ikke se helheten

– Tanken er vel å få mer godvilje og flere arbeidsplasser til Finnmark ved å vise at man er mot sammenslåingen. Men jeg tror at man i aller beste fall unngår at samarbeidet blir dårligere, fortsetter han.

Hesjevik mener at prislappen på folkeavstemningen – rundt 3 millioner kroner – er bortkastede penger.

– Også kommer vi med argumenter om at Troms ikke tar hensyn til Finnmark. Det bidrar til å støte bort Troms, og gir et signal om at Finnmark er lite villig til å se på helheten, mener han.

– Et makkverk

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa på et folkemøte i Kirkenes før helgen at hele regionreformen er et makkverk.

– Vi er jo veldig imot tvangsekteskap. Når det er frivillig, som Trøndelag og Agder, kan det være trivelig. Men dette er en dårlig start på et i beste fall tvilsomt prosjekt, som ikke er godt nok begrunnet. Jeg vil gå så langt som å kalle det et makkverk av en reform, sa Støre ifølge lokalavisen Sør-Varanger Avis.

Støre mener det er mulig å gjøre om på sammenslåingen mellom Troms og Finnmark – forutsatt at et av de fire partiene som er for (Høyre, Frp, Venstre og KrF) snur.

(©NTB)

