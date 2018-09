Høyre vil ikke røre abortloven

Høyre er fornøyd med dagens abortlov, og sentralstyret vedtok søndag å slå ring om loven.

– Etter debatten som har vært den siste tiden vil Høyre markere at vi står fast ved abortloven slik den er utformet i dag. Vi mener den ivaretar avveiningene mellom kvinners rett til å bestemme over egen kropp og hensynet til det ufødte liv, sier Høyres leder og statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark tok nylig til orde for å utvide grensen for selvbestemt abort til 24 uker, noe som førte til ny debatt om abortlovens utforming.

«Abortloven er et godt kompromiss som har sikret at abortspørsmålet ikke har vært en betent og polariserende politisk sak i Norge de siste 40 årene. Høyre mener dette viser at de nødvendige hensyn ivaretas av dagens lov», heter det i uttalelsen fra Høyres sentralstyre.

I dag har kvinner i Norge rett til selvbestemt abort fram til 12. svangerskapsuke. Abort kan innvilges inntil uke 18, men da må saken behandles i en nemnd.

