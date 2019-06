Høyres fylkesordfører vil fjerne elbilrabatten i Oslos bomstasjoner

Elbil-sjåfører kan bli nødt til å betale like mye som andre bilister i Oslos bomstasjoner. Flere tar til orde for at elbilrabatten må bort.

Årsaken er at det ikke er penger til alle de store kollektivprosjektene i Norges største bompengefinansierte bypakke, Oslopakke 3. Det skyldes at elbilboomen er mye kraftigere enn noen trodde da Oslopakke 3 ble skrudd sammen for tre år siden.

– Slik det ser ut i dag, er det min oppfatning at vi ikke klarer å finansiere Oslopakke 3, sier Terje Rognlien, som leder Oslopakke 3-sekretariatet til NRK.

Han sier andelen elektriske biler gjennom bomstasjonene vil øke med bortimot 50 prosent fram mot 2023.

– Det som hemmer oss, er regelen om at elbilene skal betale maksimalt 50 prosent av normaltakst.

Regelen om halv pris for elbiler i alle norske bomstasjoner ble vedtatt av Stortinget i 2017.

MDG sier nei

Men MDG sier nei til at elbilistene skal betale mer. Foreløpig er det et helt feil signal å sende at elbiler skal miste fordeler, sier samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG).

Fylkesordføreren i Akershus, Anette Solli (H), er uenig.

– Taket er nådd når det gjelder hva vi kan be bensin- og dieselbilistene om. Hvis vi skal opprettholde ambisjonene, må vi se på elbilene utover 50-prosent-regelen. Det håper jeg Stortinget gir oss mulighet til, sier hun.

Flere vil ha elbil

Andelen som er sikre på at de vil ha elbil som sin neste bil, har økt siden 2017, men vi er ikke i mål med elbilpolitikken, ifølge NAFs trafikantbarometer.

Undersøkelsen, som tar for seg nordmenns holdninger og handlinger i trafikken, viser at 35 prosent svarer at de vil velge elbil som sin neste bil. Det er en økning fra 28 prosent for to år siden, opplyser NAF i en pressemelding.

Nesten halvparten av de yngre svarer at det blir elbil ved neste bilkjøp. Blant dem som allerede har gått fra bensin- og dieselbiler, vil to av tre fortsette med elektriske kjøretøy.

(©NTB)