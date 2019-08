Ei hytte i Søgne i Vest-Agder er overtent søndag kveld.

Politiet melder om at det er uavklart om det er folk inne i hytta eller ikke.

Politiet meldte om brannen på Twitter like etter klokken 22.

Like før klokken 23 melder de at hytta er totalskadd, men det er ikke noe som tyder på at det har vært folk inne i den.