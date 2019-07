Hyttebrann spredte seg i Bømlo – øybeboere ble evakuert

Brannvesenet har kontroll på brannen som søndag ettermiddag startet i en hytte på Bømlo. Beboere på østsiden av øya ble evakuert etter at brannen spredte seg.

- Brannmannskapene melder nå om at brannen er under kontroll, melder brannvesenet i Sør-Vest klokken 19.34 på Twitter.

Brannen startet i en hytte som raskt ble overtent. Politiet fant kort tid etter at det ikke befant seg noen inne i hytta, men brannen spredte seg etter hvert videre til vegetasjonen på østsiden av hytta.

Klokken 18.43 meldte de imidlertid at det ikke var kontroll på brannen. For å få kontroll på brannen, ba brannvesenet om bistand fra et skogbrannhelikopter. I tillegg ble Sivilforsvaret spurt om å bistå i slukningsarbeidet.

- Arbeidet med evakuering pågår fortsatt og vi får bistand av blant annet Redningsskøyta, skriver politiet.

Fikk kontroll

Klokken 19.33 meldte imidlertid politiet at det begynte å gå rette veien.

- Det ser ut som om at det begynner å bli kontroll på brannen. Brannhelikoptrene har returnert, skriver politiet i Sør-Vest på Twitter.

Brannvesenet meldte like etter at de har kontroll på brannen.

Like før klokken 20 meldte politiet at brannvesenet nå driver med etterslukking av brannen i vegetasjonen.

Statens skogbrannhelikopter ble bedt om å bistå i slukningsarbeidet, og en maskin fra Torp og Ljosland fløy i retning Bømlo for å bistå. De returnerte imidlertid til base da det ikke var behov for helikopter lenger:

Fikk i seg røyk

Klokken 19.47 meldte politiet at det er totalt fem personer som har fått i seg røyk, og én av disse er kjørt til legevakt.

- De øvrige fire er undersøkt av helsepersonell, men klarert, melder politiet i Sør-Vest på Twitter.

Evakuert

Beboere på østsiden av øya ble evakuert.

– Nå har vi evakuert rundt 30 personer til en kai på østsiden av øya. I tillegg er det noen som har kjørt bort fra hyttene sine, sier operasjonsleder Victoria Hillveg i Sørvest politidistrikt til NTB ved 19-tiden.

I halvåttetiden, da nødetatene begynte å få kontroll på brannen, meldte politiet at de evakuerte på kaien blir stående til situasjonen er helt avklart.

Like før klokken halv ni var det imidlertid like før de evakuerte ble sendt hjem, meldte politiet på Twitter.

Politiet oppretter straffesak.

- Dette skyldes at vi har et ansvar for å etterforske alle branner, uavhengig av årsak. Viser til påtaleinstruksen §7-4, skriver de i meldingen.

Hytta vil trolig gå tapt

Siden det er en gassbeholder i en bod i hytta, har brannvesenet bedt nødetatene om å holde en sikkerhetsavstand på hundre meter. Brannvesenet regner med at hytta vil gå tapt, og de vil forsøke å hindre spredning.

– Vi har fått flere meldinger om at en hytte står i brann. Det er mulig å se røyk fra lang avstand. Det spredning til naturen vi først og fremst vil fokusere på, og vi regner med at hytta dessverre vil gå tapt, opplyste vaktleder Christer Gilberg ved 110-sentralen i Sørvest like før klokken 18 søndag ettermiddag.

